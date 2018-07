Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Renaud Lavillenie har verdensrekorden i stavsprang på 6,16 centimeter. Trolig er han også den første som noensinne tar baklengs salto over ei list plassert 5,40 centimeter over bakken.

– Jeg har tidligere klart 5,30 meter med baklengs salto, så dette var ny personlig rekord, sa Lavillenie til L'Equipe etter det noe uortodokse stavspranget.

Like under norsk rekord: – En vanvittig prestasjon

Til sammenligning er den norske rekorden i stavsprang for herrer på 5,72, satt av Trond Barthel i 1996. Det er altså kun 32 centimeter over høyden Lavillenie kom seg over ved hjelp av en baklengs salto.

5,40 hadde faktisk holdt til sølvmedalje under årets NM i friidrett, innendørs. Der vant Eirik Dolve med høyden 5,50. I 2017 hadde 5.40 holdt til soleklar gullmedalje under NM utendørs. Eirik Dolve gikk til topps, også utendørs, med et sprang på 5,10 meter.

– Det er jo en vanvittig prestasjon av Lavillenie. Bare det å hoppe 5.40, men i tillegg å kombinere det med baklengs salto. Det viser jo hvilken idrettsmann han er. For å få til dette må du ha ekstremt med tekniske ferdigheter, forklarer Dolve.

IMPONERT: Eirik Dolve synes prestasjonen til Lavillenie er helt vanvittig. Bildet er fra Norgesmesterskapet i friidrett 2016. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Selv har Dolve øvd mye på slå baklengs salto over lista, og mener han kunne tatt salto over fem meter selv.

– Det er nok ikke veldig mange stavhoppere som får det til, men jeg har øvd på dette jeg også. Jeg hadde nok på en god dag kunne tatt salto over fem meter selv. Men fyren har jo hoppet over seks meter, så han har jo en god halvmeter der oppe til å gjøre salto, sier Dolve.

Over 5,80

Lavillenie vant for øvrig det franske mesterskapet med en høyde på 5.80 meter (uten baklengs salto, vel å merke). Franskmannens store mål for sesongen er EM i friidrett, som starter 7. august.

– De siste årene har han vært den fremste personen innen stavsprang. Han har vunnet alt stort sett hele tiden. Folk har jo slått han i enkeltkonkurranser. Men sånn «all over», så har han jo tatt flest førsteplaser hvert eneste år de siste ti årene. Jeg tror det kommer litt av at han har et ekstremt vinnerhodet, sier Dolve.

Lavillenie ble olympisk mester i 2012. Under OL i Rio tok franskmannen sølv.