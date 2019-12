Trønderen svarer «ja» på spørsmål om han trur Bolsjunov bløffar.

– Eg stolar ikkje på det dei snakkar om trening, skader og sjukdom. Dei er på startstreken og i veldig god form. Du er ikkje veldig skada når du vinn verdscuprenn. Det hemmar han tydelegvis ikkje, seier Iversen til NRK.

Bolsjunov inspirert av Northug

Iversen gjekk inn til ein råsterk tredjeplass på tremila på Lillehammer laurdag. Bak Hans Christer Holund på andreplass og Aleksandr Bolsjunov, som gjekk heilt til topps i rennet.

Russaren hadde eit rykk Holund ikkje var i nærleiken av å svare på i avslutninga. På oppløpet serverte Bolsjunov publikum også ein «hysje-gest». Han fortel at han var inspirert av ein Petter Northug-video han hadde sett tidlegare i veka.

Her hysjer Bolsjunov mot publikum

Iversen hyllar hysjinga og meiner Bolsjunov nærmast viste finger til nordmennene.

– Det der får han tommel opp av frå meg. Det her trudde eg ikkje han hadde i seg, men han er tilbake i slag og viser litt fingeren til oss nordmenn. Det må me berre tole, seier Emil Iversen.

Trena 96 timar på tre veker

Men trønderen trur altså ikkje noko på rivalens snakk om treningstimar eller skade. For da Bolsjunov skuffa under verdscupen i Ruka sist helg, kom det fram at han hadde trena heile 96 timar dei siste tre vekene før renna.

Påstanden blei gjenstand for diskusjon. Allroundtrenar Eirik Myhr Nossum trudde eigentleg ikkje på talet, men la til at 96 timar på tre veker i så fall handlar om lite effektiv trening.

Den enorme treningsbelastninga har ifølgje den russiske leiren i kvart fall fått konsekvensar.

– Han har problem med musklane i ryggen. Me er veldig fornøgd med at han klarer å vinne, sjølv med desse problema, seier Russland-trenar Markus Cramer.

Har framleis vondt i ryggen

Bolsjunov berre smiler når han får høyre kva Emil Iversen seier om mogleg bløff om både skader og treningstimar.

Den russiske 22-åringen fortel at han i kvardagen nå går rundt med noko som kan minne om eit varmebelte som han har rundt magen og korsryggen.

– Det gjer framleis vondt og er forstyrrande, seier 23-åringen om ryggproblema, via tolken sin som alltid er til stades, Max Volkov.

I den siste sprintbakken avgjorde Aleksandr Bolsjunov.

Johannes Høsflot Klæbo måtte ta til takke med ein fjerdeplass på laurdagens distanse. At Bolsjunov kom til å slå tilbake var ikkje den norske skistjerna spesielt bekymra for.

– Eg snakka med tolken hans her om dagen, og han sa at han hadde begynt å kvile litt. Da får du jo overskot etter 96 timar, flirer Klæbo.

Holund prøvde som i VM

Hans Christer Holund prøvde det same som han gjorde på femmila i Seefeld sist vinter. Alt på den fyrste skøyterunden sette han inn eit rykk i den tøffaste bakken og kvitta seg med Johannes Høsflot Klæbo og resten av tetgruppa.

Bolsjunov fekk revansje på Holund etter femmila i Seefeld sist vinter. Da tok han sølvet bak suverene Holund. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Men Emil Iversen og Aleksandr Bolsjunov klamra seg fast til siste slutt og dei tre gjekk saman heile skøytedelen.

I den siste lange bakken før mål, blei det for tungt for Emil Iversen å henge på.

– Eg er litt irritert. Eg var sliten i 29 kilometer. Skulle ynskje eg var litt piggare, men eg er for dårleg trent. Ikkje noko anna å seie, seier ein som vanleg ærleg Iversen.

Dermed var det berre Holund og Bolsjunov igjen. Akkurat som i VM i Seefeld, da Bolsjunov jakta Holund i fleire mil.

Men denne gongen ville russaren ha revansje.

I den aller siste sprintbakken sette russaren inn eit vanvitig rykk som Holund ikkje var i nærleiken av å fylgje.

Dermed blei rollene snudd frå femmila i VM. Bolsjunov tok årets fyrste verdscupsiger, mens Holund kom til ein andreplass.

