Hoff tar pause fra landslaget etter pølsevann-skade: – Du føler deg som en komplett idiot

– Jeg skulle på tur og lage pølser, og så glapp jeg kjelen. Så fikk jeg litt kokende vann på meg. Det blir en sånn situasjon hvor du føler deg som en komplett idiot, forteller Hoff om hendelsen.

Dermed ryker EM i starten av august. Hoff, som har både VM-gull og EM-bronse på merittlista, var tiltenkt en plass i dobbeltfireren til Norge. Nå tar han en pause fra landslaget for å satse på studier.

– Dette er noe jeg har kjent på en stund. Jeg studerer siste året på medisin, og det krever veldig mye tid og innsats, sier Hoff.

ARR: Hoff har fortsatt arr etter pølseuhellet. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

– Det koker

33-åringen forteller at skadene og studiet gjør at han føler han ikke kan yte nok for lagkameratene.

– Det har vært en sesong hvor det har blitt kompromiss på kompromiss, og på et tidspunkt må du bare være modig nok til å si at man ikke får gjort dette med god nok kvalitet til at det rettferdiggjør innsatsen til de andre tre i båten.

Hoff skulle ro EM og VM med trioen Erik Solbakken, Martin Helseth og Jan Oscar Stabe Helvig. Nå går det i vasken, og Hoff sier han føler med lagkameratene.

STØTTER HOFF: Johan Flodin. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det som er kjipt for meg er at alle på båten har trent veldig bra, og de har løftet seg enormt siden i fjor. De hadde fortjent at jeg også klarte å prestere på det nivået. sier Hoff.

Men kompisene i båten har full forståelse for lagkameratens avgjørelse.

– Jeg er veldig imponert over at han tør å ta den avgjørelsen. Vi har sett for oss hele sesongen at vi skulle ro VM med Nils, og det tror jeg han også har gjort selv. Men når han evaluerer det dit at han ikke er i god nok form til å bidra med det som trengs, så er jeg glad for at han sier ifra om det, sier Erik Solbakken.

Satser mot OL i Tokyo

Også landslagssjef Johan Flodin støtter avgjørelsen, men mener laget mister mye når Hoff tar pause.

– Vi synes det er kjedelig. Han er en fantastisk roer, og han er kul å ha med på laget. Samtidig, når vi ser på forutsetningene og hvor vi befinner oss nå, så er vi enige om at dette er den beste avgjørelsen på lang sikt, sier Flodin.

Nå retter Hoff, som for øvrig er kjæresten til Therese Johaug, blikket fremover med en gang. Og blikket er satt på OL i Tokyo i 2020.

– Planen videre er å prøve å komme meg til Tokyo med denne gjengen her, og forhåpentligvis kjempe i toppen. Nå skal jeg begynne å trene målrettet mot neste sesong. Og forhåpentligvis er vi kvitt disse pølseuhellene, sier en galgenhumoristisk Hoff.