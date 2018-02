Hodgson ringte Lagerbäck og fikk Høgmo-SMS om Sørloth

– Man må være forsiktig med å rådføre seg med mange. Da snakker du med en som sender deg en vei og en annen som sender deg tilbake samme vei, sier Crystal Palace-manager Roy Hodgson på fredagens pressekonferanse.

70-åringen forteller at han selv så Sørloth på video og snakket med klubbens speiderteam før han tok en siste telefon. Til den norske landslagssjefen Lars Lagerbäck.

– Han var utrolig posiitv på alle måter. I går kveld fikk jeg også en positiv tekstmelding fra Per-Mathias Høgmo som gratulerte oss med signeringen. Vi har sett «Alex» mye og trodde vi visste hva vi signerte, men det var godt for meg å snakke med Lars og få melding av Per-Mathias som støtter vårt syn i at dette er en spiller som kan gjøre det bra i Premier League.

Kjenner Norden godt

Hodgson har tette relasjoner til Sverige og Norden generelt. Han startet trenerkarrieren i Halmstad og har også ledet Örebro, Malmö og Viking samt det finske landslaget.

– Jeg ville snakke med en jeg kjenner godt, en jeg stoler på og som har god vurderingsevne. Normalt når man spør om en spiller svarer folk «ja, jo, men her er det snakk om Premier League...». Men Lars sa ingenting slikt. Han mente «Alex» ville bli en stor suksess i Premier League. Det holdt for meg, sier Hodgson.

MØTTE PRESSEN: Roy Hodgson møtte pressen to dager før Newcastle-kampen. Foto: Alan Walter / Reuters

Det ble en meget norskvennlig pressekonferanse i London to dager før hjemmemøtet med Newcastle fredag ettermiddag. Hodgson fortalte at nykommer Sørloth der får plass i troppen mens Bakary Sako er ute for resten av sesongen.

– Han var vårt førstevalg da vi jaktet en spiss i dette vinduet. Vi har fulgt ham lenge. Han mangler noe kamptrening, men er ikke langt bak de andre, forteller veteranmanageren.

Første trening

Sørloth gjennomførte sin første treningsøkt med nye lagkompiser ferdag. Hodgson peker på at det passer fint for nordmannen å komme inn nå siden Palace etter neste helgs møte med Everton får to ukers kamppause.

Hodgson fleipet også med at Sørloth snakker like bra engelsk som ham selv til tross for at han faktisk er født i England.

– Hadde du sett treningen vår i dag, hadde du ikke tenkt på at det var en ny spiller der. «Alex» er i bra form, sier Palace-sjefen som også ble gjort oppmerksom på at nykommerens far har en sterk fotball-CV:

– Det har han ikke fortalt meg! Sier du det? Interessant. Det må være på den tiden der Viking var et godt lag?