Hevder Chelsea kjøper Molde-juvel for over 100 millioner

Kilde utenfor pallen for første gang i årets fartssesong

Aleksander Aamodt Kilde viste seg å ikke være uslåelig i utfor. Etter to seiere av to mulige sa det stopp i det tredje og nordmannen ligger 26 hundredeler bak lederen og går mot en en femteplass.

– Det kan vise seg at det er så bra det går an å kjøre i Val Gardena i dag, sa Viaplay-ekspert Kjetil Jansrud etter at Kilde hadde kjørt inn til ledelse med to hundredelers margin.

Men det viste seg raskt å ikke stemme. For den ene etter den andre la seg foran Kilde, som til slutt ble skjøvet ut av pallen.

Østerrikske Vincent Kriechmayr har løst løypa best av alle så langt og går mot seier foran sveitsiske Marco Odermatt og landsmann Matthias Mayer.

Adrian Smiseth Sejersted lå også veldig godt an fra start, og ledet på et tidspunkt foran Kriechmayr. Dessverre for Sejersted røk det mye tid etter det tredje partiet, og han kjørte inn 1,01 sekunder bak østerrikeren.

Rennet pågår fortsatt, men de antatt beste har kjørt. Det gjenstår også to nordmenn på toppen i Henrik Røa og Markus Nordgård Fossland.