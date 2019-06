Herlovsens målfeiring var til Truls Svendsen (!)

– Vi fikk tilsendt en video der en kjendis kom med en hilsen til alle spillerne, og ønsket hver enkelt lykke til. Jeg fikk en fra Truls Svendsen, sier Herlovsen etter Norges seier over Australia i fotball-VM.

Norge-spissen scoret på lekkert vis Norges eneste spillemål mot Australia. Karina Sævik spilte Herlovsen fri med et perfekt fremspill, og Herlovsen løp seg fri fra forsvaret og dunket ballen i mål.

Mesterlig pasning av Sævik. Herlovsen holder roen og setter ballen i mål Du trenger javascript for å se video.

– Litt personlig

Da reagerte hun med en gang med å forme fingrene til en T. Herlovsen flirer når hun forteller om feiringen.

– Den var dedikert til ham. Faktisk. He-he!

– Hva sa han til deg?

Komiker Truls Svendsen spilte inn en hilsen til Herlovsen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Akkurat den er litt personlig. Men, han håpet at jeg scoret mål, og jeg gjorde det, sier hun.

– Så det var Truls Svendsen-effekten vi så der?

– Kanskje han må sende inn video før hver kamp. Det var en veldig hyggelig hilsen, sier Herlovsen og smiler.

Har trent avslutninger for seg selv

Hun beskriver scoringen som befriende. Herlovsen har fortalt at hun har følt at det ikke har stemt hundre prosent foran mål i VM. Hun har derfor trent mye avslutninger utenom fellesøkten med Norges keepertrener denne uken.

– Det har mye å si for selvtilliten. Bare å kjenne at ballen går i mål gjør noe med en. Jeg får en mulighet i dag og føler at jeg er ganske rolig der, venter ut keeperen. Det var deilig, sier Herlovsen, og legger til:

– Jeg føler ikke at jeg kommer til så mange sjanser, men jeg kommer til noen få. Da er det viktig at man utnytter dem.

Norge slo til slutt Australia på straffekonkuranse. Da hadde Herlovsen gått av banen, og måtte stå og se på mens lagvenninnene gjorde jobben. Det gjorde de også til de grader. Norge satte alle sine fire straffer, mens Australia bommet to ganger. Dermed er laget klare for kvartfinale i VM.

– Helt rått. At vi klarer å holde roen... Det er bare så deilig, sier Herlovsen.

I kvartfinalen møter Norge vinneren av åttedelsfinalen mellom England og Kamerun. Kvartfinalen spilles torsdag klokken 21:00.