Her spiller de feil nasjonalsang for VM-vinneren: – Bare å legge seg helt flat

– Jeg blir ikke verdensmester hver dag, så jeg ville høre min egen nasjonalsang, sier Anja Wicker til NRK.

For da den tyske VM-vinneren på skiskyttersprinten for sittende gikk på pallen, fikk arrangøren problemer.

– Jeg ble litt forvirret

Først spilte de noen sekunder av en sang, før speakeren introduserte den tyske nasjonalsangen. Deretter ble nasjonalsangen til Georgia spilt, mens Wicker lettere forvirret så rundt seg. Først da den var ferdigspilt, beklaget speakeren nok en gang, før den tyske nasjonalsangen til slutt gikk over høyttaleranlegget.

Den tyske vinneren tok det hele med et smil.

– Jeg ble litt forvirret, jeg lurte på hvilken nasjonalsang de spilte, det var ikke min. Jeg tenkte at jeg vil gjerne har min egen nasjonalsang, vær så snill, ler hun i intervjuet med NRK.

PALLEN: Anja Wicker (i midten) tok gullet, mens Oksana Masters og Natalia Kocherova tok henholdsvis sølv og bronse. Foto: Geir Olsen / NTB

Hun innrømmer likevel at hun ble litt skuffet over at arrangøren ikke hadde kontroll på sangene.

– Jeg visste ikke hvilken sang de spilte, men de signaliserte at de skulle finn min sang, så det gikk fint. Jeg var litt skuffet over det, men jeg kan leve med det i dag, sier Wicker.

– Det viktigste var at jeg fikk gullmedaljen, legger hun til.

Den tok hun etter en sekundstrid mot amerikanske Oksana Masters. Wicker var til slutt 1,6 sekunder foran Masters.

– Det var veldig nære til slutt. Jeg visste ikke hvilken plass jeg kjempet for. Jeg gjorde mitt eget løp, så jeg hørte ikke trenerne skikkelig. Jeg hørte at det var tett, men jeg visste ikke om hvilken plass. Jeg visste at jeg måtte gi alt, så jeg gjorde det.

Arrangøren legger seg flat

Arrangøren på Lillehammer har nå beklaget til Tyskland og legger seg så flate de bare kan.

– Dessverre var det tekniske problemer inn i premieseremonien. Da gikk det nok litt for fort i arenaproduksjonen og det ble en ren tastefeil, så det er bare å beklage og legge seg helt flat, sier Per Olav Andersen.

GULL: Anja Wicker poserer fornøyd med VM-gullet hun sikret på Lillehammer lørdag. Foto: Geir Olsen / NTB

Andersen forklarer at de nå har byttet radiofrekvenser på all arenaproduksjon for å unngå at samme feil skjer en gang til.

– Det var en teknisk frekvens-glipp her som gjorde at alt ble slått ut, så nå kjører vi ny frekvens på arenaproduksjon, sier Andersen.

– Det er noe som aldri skal skje på en medaljeseremoni. Men det skjedde dessverre, og det ble rettet opp i så fort vi kunne, men det er selvsagt ikke noe vi ønsker at vi skal ære vinneren på den måten, legger han til.

Andersen lover at fra og med nå, skal alle VM-vinnere få riktig nasjonalsang avspilt.

– Det er klart det er viktig å få nasjonalsangen sin spilt. Det er jo stoltheten og de opptrer for nasjonen sin, så dette er utrolig trist. Det er ikke noe vi får ugjort, sier Andersen.