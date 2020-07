Her spiller de basket tusen meter over havet

Det var kanskje den mest spektakulære basketballduellen som har blitt foreviget som skjedde på toppen av Store Blåmann på Kvaløya tidligere i sommer, da Simen Samuelsen og Marcus Wynn møttes til en-mot-en-duell.

Det var iTromsø som omtalte saken først.

Mens karene spilte basketball kunne de se rett ned på fjorden innunder, 1044 meter lavere. Den ene siden av tablået går ut i et stup som går flere hundre meter rett ned.

– Det var et skikkelig sug i magen. Særlig da vi nærmet oss kanten. Man ble redd for å snuble og tråkke feil, sier Simen Samuelsen til NRK.

Kult, men skummelt

Wynn og Samuelsen spiller daglig på laget Tromsø Storm.

Tidlig på dagen la de i vei med basketballkurven og maling til å tegne opp en bane på toppen av det spektakulære fjellet. De måtte selv bære basketutstyret opp på Store Blåmann.

– Jeg tenkte for det første at det hørtes helt sykt kult ut, men det var først da vi var på toppen at jeg skjønte hvor skummelt det egentlig var. Vi var jo redde for å snuble, eller bare miste ballen. Det gikk jo bra og vi hadde fagpersonell med oss, som guidet oss og fortalte oss hvor vi skulle gå. Det verste var å gå ned igjen, sier Samuelsen og ler.

Han forteller at tilbakemeldingene til videoen har vært flere enn hva han hadde sett for seg.

– Ja, jeg har fått mye tilbakemeldinger. Det var overveldende. Den videregående skolen vår har lagt den ut og en Troms-side på Instagram lagt den ut, så det er veldig stor interesse, sier Storm-spilleren.

Instagram-idé

Det er folkene bak instagram-konseptet «The Mountain Concept» som står bak den oppsiktsvekkende videoen. Det er opplegget til en vennegjeng fra Troms som tar de typiske bildene fra fjelltopper i sosiale medier til et nytt nivå.

Tidligere har de hatt med en komfyr, en isboks og til og med et bordtennisbord opp i fjellene i nord.

Joakim Jørgensen er en av karene bak Instagram-kontoen. Han forteller at basketballstuntet har vært planlagt en god stund.

– Simen og jeg er gode kompiser. Jeg har vært på noen Storm-kamper og sett Simen og Marcus spille. Så har vi egentlig tenkt lenge at vi må få til noe i lag. Nå hadde vi tid så det bare kjørte vi på. Jeg kan ikke spille bakset, så det var ikke snakk om at jeg skulle gjøre dette, sier Jørgensen.

Jørgensen opptrer selv i mange av videoene som The Mountain Concept lager, men er stort sett å finne bak kameraet. Til NRK forteller han at han ikke hadde sett for seg at responsen til videoen skulle bli så stor og god.

– Egentlig ikke. Men jeg så fort når vi begynte å tape opp linjene, at det så pent ut. Det var et pent syn. Jeg sendte en snap til noen venner og fikk artige svar. Da tenkte jeg at dette kunne bli bra. Det ble mye bedre respons enn jeg hadde forventet, sier Jørgensen.

Neste prosjekt er allerede klart, men Jørgen ønsker ikke å utdype for mye om hva de har planlagt. Ett hint gir han riktignok.

– Jeg vil ikke røpe for mye, men jeg kan si en ting. Vårt mål med neste video er å få Petter Stordalen til å kommentere eller reagere. Det er relatert til det han driver med, sier Jørgensen.