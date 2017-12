Her signerer landslagskapteinene historisk avtale

– Det er utrolig artig at et lite land som Norge kan gå foran med dette. Vi håper at de større organisasjonene henger seg på. Det har vært enorme forskjeller, og vi håper andre kan gjøre det samme, sier Stefan Johansen.

De to landslagskapteinene Mjelde og Johansen møttes i London onsdag ettermiddag for å skrive under den historiske avtalen.

Landslagsgutta har gått med på reduserte utbetalinger for at det ikke skal være forskjell på Norges to A-landslag.

Håper andre gjør det samme

Dermed får kvinne- og herrelandslaget drøyt seks millioner kroner hver i lønn i 2018.

I tillegg ble det nå kjent at både kvinnene og mennene skal få 25 prosent av premiepenger fra UEFA og FIFA ved kvalifisering til mesterskap.

Mjelde og Johansen håper den norske avtalen kan inspirere både andre landslag og FIFA og UEFA til å fordele midlene jevnere.

– Jeg tror pottene fra UEFA og FIFA blir enda større fremover. Det har vi fått litt signaler på at kanskje kommer til å skje. Kanskje kan denne avtalen være med på pushe på at det er mulig, sier Mjelde, og legger til:

– Jeg tror utviklingen for oss kvinnelige spillere bare blir bedre og bedre. Jeg er glad for å få være med på det. Jeg tror det er mange før meg som gjerne ville stått her i dag og kunne være en del av en slik avtale. De kjempet for det i mange år, og vi får oppleve det. Kanskje får de som kommer etter oss det enda bedre.

Har fått mye oppmerksomhet

Nyheten om at herrelandslaget ville gi av sin pott skapte overskrifter over hele verden da den ble kjent.

Mjelde forteller at hun har gjort en rekke intervjuer om saken i England. Hun spiller til daglig for storklubben Chelsea.

– Det har vært mye mer enn jeg hadde trodd det skulle bli. Mange radiointervjuer og forespørsler, forteller hun.

Like etter intervjuet med NRK hadde Mjelde et nytt intervju med britiske BBC, som stadig er interesserte i saken.

Mjelde og Johansen med den historiske kontrakten. Foto: Nina E. Rangoy / NTB scanpix

Avtalen innebærer at NFF øker lønnen til kvinnelandslaget med 2,5 millioner kroner i 2018. Samtidig har herrelandslaget besluttet å gi bort 550.000 kroner av sine markedsinntekter til fotballkvinnene.

– Da forslaget om dette kom opp var det enkelt for hele gjengen. Det har vært utrolig vanskelig for damene opp gjennom årene med å kombinere skole, jobb og så videre, mens vi har sluppet det. Det har vært store forskjeller, og dette kommer til å hjelpe dem mye. Det synes jeg er fantastisk å få bidra med, og de fortjener det, sier Johansen.