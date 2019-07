Uavgjort i toppoppgjøret

Molde så ut til å være på vei mot tre knallsterke poeng i Skien, men to Odd-scoringer etter pause sørget for 2–2 i toppkampen. Molde ledet 2–0 til pause, men skåringer av Fredrik Nordkvelle og Torgeir Børven sørget for at kampen endte 2–2.