Her glipper seieren for suverene Jansrud

Det ble bråstopp mot Carlo Janka i semifinalen. Jansrud klarte ikke en port, og endte opp med å kjøre gjennom porten. Det er ikke tillatt, og da ble det «bare» bronsefinale på 31-åringen.

– Jeg kaster bort førsteplassen, sier Kjetil Jansrud til NRK, før han retter seg selv:

– Jeg kaster bort finaleplassen ved å gjøre en taktisk feil. Jeg blir litt stressa av Janka, og det pleier jeg ikke å bli. Jeg gikk litt tett på hoppet, og jeg visste at det ikke kom til å gå bra.

Blandede følelser

I bronsefinalen slo Jansrud lagkamerat Leif Kristian Haugen.

– Det er kjedelig at det ikke blir pallen, men det er den beste verdenscupplasseringen min noensinne, sier Haugen til NRK.

– Det er litt blandede følelser. Han fortjener å være på pallen, men samtidig gir man ikke bort noe, sier Jansrud.

Han overrasket de fleste da han kom seg hele veien til semifinale. Før rennet hadde Haugen ikke vært bedre enn nummer fem i verdenscupen, men i Alta Badia tok kan fjerdeplassen. Også han kjørte ut i semifinalen, og dermed var det norske seiershåpet ute før finalen i parallellstorslalåmen i Alta Badia var i gang.

Intens duell mellom nordmennene. Du trenger javascript for å se video. Intens duell mellom nordmennene.

Franskmann til topps med én stav

Finalen ble en thriller mellom Carlo Janka og franske Cyprien Sarrazin. Sistnevnte tok seieren med ti hundredeler – etter å ha kjørt finalen med en stav!

Sarrazin var ikke blant favorittene før start, men kjempet seg helt til topps i Italia. Da seieren var i boks gliste han fra øre til øre.

– Det er helt magisk å ta seieren med en stav, sier NRK-ekspert Kjetil André Aamodt.

Fem norske i aksjon

For de andre norske gikk det ikke like bra. Bjørnar Neteland og Aleksander Aamodt Kilde forsvant i første runde med meget små marginer. Henrik Kristoffersen takket for seg etter runde to etter tap mot Carlo Janka.

– Jeg er superhappy; jeg gikk videre for første gang. Det er morsomt å gjøre det for en gangs skyld, sier Kristoffersen til NRK.

– Om to-tre år, når han har lagt på seg noen kilo, vinner han dette, sa Aamodt da Kristoffersen røk ut.