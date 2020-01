Windingstad skada - tek sesongpause

Alpinist Rasmus Windingstad seier til NRK at han har fått ei nerve i klem i ryggen, og at dette svekker venstrefoten hans. Difor planlegg han å stå over dei kommande renna, og heller stille til start i Garmisch-Partenkirchen 3. februar.



Likevel kjem han til å forsøke å stille til start på morgondagens storslalomrenn i Adelboden.

– Eg kjem ikkje til å sjå ut som meg sjølv i morgon, seier Windingstad til NRK.



Windingstad vart skada under verdscupen Alta Badia før jul, og har ikkje klart å trene seg god att. No vel han altså å ta ein opptreningspause heime i Noreg i staden for å medisinere bort smerta.