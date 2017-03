– Han er ved bevisshet, men har brukket to ryggvirvler og en arm, sier Niclas Risvoll, broren til Dennis Risvoll.

I nederste del av fjellpartiet kjørte Dennis Risvoll utfor en kant i stor fart og landet i et bratt steinparti. Deretter rullet han videre nedover i snøen. Hjelpemannskapet kom på plass etter få minutter, og frikjøreren fra Vågå ble etter hvert fraktet ut av området med helikopter til et sykehus i St. Johann.

Det var nettstedet friflyt.no som først omtalte saken. Dennis Risvoll deltok i frikjøringskonkurransen Freeride World Tour, og fallet kom i konkurransen som i dag har gått i Østerrikske Fieberbrunn.

Beveget beina

– Jeg skal inn på sykehuset til han nå. De sa heldigvis at han beveget beina og at han var ved bevissthet, sa Niclas Risvoll før han fikk besøke broren sin inne på sykehuset i St. Johann.

Risvoll vant samme konkurranse i fjor, og kjørte ned fjellsiden som startnummer fire. Dennis Risvoll er kjent i miljøet som «backflipkongen», og dro på med en backflip i øverste del av dagens løype, før det gikk galt mot slutten.

Se hele rennet til Risvoll:

Verdenseliten

Freeride World Tour er konkurransen hvor de beste skikjørerne i verden er samlet for å konkurrere i frikjøring. Risvoll kjørte de to første konkurransene i Andorra for omtrent to uker siden. Der endte han på 10.- og 14.-plass.

Risvoll endte, etter dagens fall, på 16.-plass sammenlagt i konkurransen. Svenske Kristofer Turdell vant konkurransen, foran Logan Pehota fra Canada og Reine Barkered på 3.-plass.

