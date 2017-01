Foto: Bjørn Erik Lunde / NRK

En drøm og en brukket tå Når du er en av verdens råeste på ski, passer det veldig dårlig med en brukket stortå like før sesongstart.

Dennis Risvoll skal ta baklengs salto under innendørstrening i en gymsal i Vågå, slik han har gjort tusenvis av ganger før.

Det er like før sesongstart i Freeride World Tour, den største konkurransen innen frikjøring på ski. Han har kommet gjennom det trange nåløyet og har klart å kvalifisere seg for andre år på rad, som eneste nordmann.

Dennis Risvoll Ekspandér faktaboks 29 år (født 1987)

Oppvokst i Vågå, flyttet til Oslo som niåring

Flyttet hjem til Vågå i 2015

Utdannet tømrer

Tilknyttet frikjøringsklubben Trollhø´e Høkkers

Profesjonell frikjører

Kvalifisert til Freeride World Tour for andre år på rad.

Han kommer skjevt ut av saltoen og lander med høyre stortå ned i gulvet. Smertene forteller ham at de siste ukene fram til den viktige sesongstarten kanskje ikke blir som han trodde.

Risvoll i Nendaz, 2015 (foto: Nendaz Freeride Association):

På legevakta

Legevakta på Otta har tatt røntgenbilde av foten. Dennis får beskjeden han frykter: Det er et brudd på siden av stortåa.

Turnuslege Jorun Stalheim mener foten bør gipses i fire uker. Hvis ikke tåa får være i ro, risikerer han i verste fall kroniske smerter, forteller hun.

Han følte seg i god form før uhellet. Det var denne sesongen han virkelig skulle gjøre det, etter 11. plass sammenlagt i fjor. Hvis han ikke er med fra starten, kan det bli vanskelig å kvalifisere seg til de avsluttende konkurransene seinere i vinter.

Gjennom hele sommeren har han drevet innendørstrening i en gymsal i hjembygda Vågå for å være best mulig. Han vil vinne alt denne sesongen.

Skal et brudd i en tå få ødelegge det?

På Lemonsjøen

Med en krykke i hver hånd ser Dennis opp i den bratte fjellsida i skianlegget på Lemonsjøen, i fjellheimen ved Vågå. Det er snø i lufta og innbydende forhold for dem som liker å leke seg i løssnø.

Dennis og kameraten Daniel Gangsø. Foto: Bjørn Erik Lunde / NRK

Hadde det ikke vært for tåa, hadde han vært der oppe ved skavlene nå. I dette terrenget har han kjørt tusenvis av ganger siden han var en liten gutt. Det var her han første gang gjorde baklengs salto på ski, det var her han la grunnlaget for at han i dag er profesjonell skikjører.

Det er mange lovende utøvere i Vågå, og de blir inspirert av at Dennis nå er med i verdenseliten, forteller skikameraten Daniel Gangsø, som er leder i den lokale klubben Trollhø´e Høkkers.

Frikjøring Ekspandér faktaboks Frikjøring er å stå på ski eller snowboard utenfor oppkjørte og merkede løyper.

Utøverne bruker fjellet og de naturlige utfordringene som ligger i terrenget for å vise sine ferdigheter.

I konkurransene blir frikjørerne bedømt etter linjevalg, flyt, kontroll, teknikk og «air and style»

Den største og viktigste konkurransen internasjonalt er Freeride World Tour.

Eneste norske skikjører i Freeride World Tour i 2017 er Dennis Risvoll fra Vågå.

Den drøyeste av de drøye

Frikjøring går ut på å finne den beste veien ned en bratt fjellside. Her er ingen fast løype, ingen prøveomgang.

I dagene før hver konkurranse er kikkerten den beste vennen han har. Fra bunn av bakken og mens han går opp til toppen med skia på ryggen, vurderer han hvor han skal kjøre.

Det er farlige hindringer: Høye stup, store steiner og mulige snøras.

Dennis Risvoll beskrives av dem som kjenner sporten som den drøyeste av de drøye i verdenstouren. Han tar de største sjansene, det er alt eller ingenting.

I fjorårets sesong falt i han i tre av fire renn. Da han ikke falt – i østerrikske Fieberbrunn – vant han.

– Det er uaktuelt å «safe», da skjønner jeg ikke vitsen, sier Dennis, som er kjent som backflip-kongen i miljøet.

Risvolls fall i Chamonix i fjor (foto: Freeride World Tour):

Streit fyr

Planckfilm i Stavanger fulgte Risvoll gjennom fjorårets sesong, og er i ferd med å gjøre ferdig dokumentaren «Heedless», som kommer på NRK i slutten av februar.

Regissør Håvard Hanasand forteller at han har forsøkt å finne ut hva som driver Dennis til å gjøre det han gjør, hvordan han takler risiko og sier de har gjort noen oppdagelser underveis som var overraskende.

– Han er ikke sånn standard kul type som du tenker på når du tenker på frikjørere. Han er streit på noen måter, ikke streit på andre. Han tar størst risiko av alle de som er med å konkurrere, og de er tross alt ikke er helt gode de heller.

Mens de fleste vil vinne, ser det ut som Dennis heller vil imponere, sier han.

Nekter gips

Lege Jorun Stalheim sier det er viktig at tåa får ro. Dennis gjør det klart at gips er uaktuelt.

Han er fast bestemt på å gjennomføre sesongåpningen i Chamonix i Frankrike, brukket tå eller ikke brukket tå.

– Det handler om hva man er villig til å ofre. Det er bare meg det går ut over. Jeg har så mange skavanker fra før så om det blir noen ekstra har kanskje ikke så mye å si, sier han og ler.

Dennis Risvoll og lege Jorun Stalheim Foto: Bjørn Erik Lunde / NRK

Det er ikke første gang han trosser legers råd. For to år siden brakk Dennis tre ribbein før en konkurranse. Han trosset smertene også den gangen. Den vinteren kvalifiserte han seg for første gang for verdenstouren.

Uren Luren Himmelturen

Dennis er en rolig, blid og hyggelig fyr, når han ikke har ski på beina.

Etter mange år i Oslo, flyttet han for halvannet år siden tilbake til Vågå med samboeren Kaja Vik.

Langt fra naboer, opp en bratt og svingete grusvei, på et tun med tømmerhus høyt oppe i ei steinur har de to bosatt seg på en plass som heter Heggerusten.

Det er her de vil bygge og bo, med utsikt over Vågåvatnet og Jotunheimen. Heggerusten er så øde at det faktisk har vært laget et program derfra i NRKs serie «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu».

Kaja og Dennes trives godt omgitt av gamle tømmerhus i Vågå. Foto: Bjørn Erik Lunde / NRK

– Vi kjøpte det impulsivt. Dennis er ganske uredd på ski, jeg er uredd når det gjelder slikt som dette, sier Kaja, som er nordlending, illustratør og jobber for NTNU fra et kontor i Vågå.

Nå er han profesjonell skikjører, med støtte av sponsorer. Han er fortsatt snekker av og til i sommerhalvåret.

– Jeg har jobba hardt for å være der jeg er. Bo her og drive med den sporten jeg driver med er det jeg har drømt om. Det er først nå jeg for alvor kan starte skikarrieren, sier 29-åringen.

Risvolls seier i Fieberbrunn, 2016 (foto: Freeride World Tour):

Dødsfall

Årets sesongstart blir spesiell for Dennis og de andre deltakerne i Freeride World Tour.

Etter sesongslutt i fjor døde to av frikjørerne i gjengen. Svenske Matilda Rapaport og sveitsiske Estelle Bale ble tatt av snøskred under filminnspillinger.

Er det livsfarlig det han driver med?

– Nei, er det korte svaret fra Dennis.

– Er du lei av spørsmålet?

– Ja.

Hadde retning mot stupet

Under en konkurranse i Røldal i april i fjor, var det nære på at det gikk skikkelig galt for nordmannen.

Etter et hopp over en stein faller Dennis, mister den ene skia og sklir tilsynelatende ukontrollert i høy fart nedover den ekstremt bratte fjellside i retning en 15–20 meter høyt stup. Noen få meter fra stupet klarer han å stoppe.

Kaja sto i målområdet og skrek.

– Jeg brølte «stopp for helvete». Jeg er litt engstelig av meg, sier hun og ser bort på kjæresten.

– I Røldal kunne det ha gått galt, innrømmer Dennis.

Han feilberegna bakken grovt, og sier det er ekkelt å tenke på at han kunne gjøre en så stor bom.

– Det gjelder ikke å bli redd av det, sier han.

Kaja var bekymret da kjæresten falt i Røldal i fjor. Foto: Bjørn Erik Lunde / NRK

Han sammenligner risikoen med den Jansrud, Svindal Larsen og de andre fartsalpinistene tar. Han synes det ser skummelt ut når de raser nedover i isete utforløyper, mens å ta en baklengs salto er hverdagskost for ham.

Om å takle frykten

Dennis ser litt utilpass ut hver gang samtalen kommer inn på risikoen i sporten han driver med. Han sier det også selv: Han vil ikke fokusere på det han ikke vil skal skje.

– Hvis man skal gruble over alt mulig er det vanskelig å være med på dette.

– Hva tenker du når du står på toppen, klar til å sette utfor?

– Jeg tenker vel mest på linjen min, hvordan ting ser ut når jeg kommer nedover sida. Så prøver jeg å holde varmen og ikke få negative tanker.

Det er risiko, selvsagt er det risiko. Det er mulig å skade seg alvorlig, ja til og med å dø, men det er tanker han prøver å blokkere.

– Jeg er ikke så bekymra. Hvis jeg tenker på konsekvenser, går det ofte galt. Hvis jeg tenker på at jeg ikke skal treffe den steinen der, så dras jeg mot steinen.

Samboer Kaja er med på flere av konkurransene. Selv står hun på ski «bare hvis hun må». De har gjort en avtale, forteller hun, om at han skal få drive med lidenskapen sin.

– Jeg kan ikke tenke for mye på farene.

Klar for sofaen

Det blir som Dennis vil: Det blir ingen gips. Lege Jorun Stalheim setter på en skinne som skal holde stortåa mest mulig i ro fram til konkurransen.

Dennis Risvoll på Lemonsjøen Foto: Bjørn Erik Lunde / NRK

Dennis vil ta det med ro hjemme på sofaen på Heggerusten og presse foten ned i støvelen og satse alt på konkurransedagen.

– Det er typisk Dennis. Han knekker ofte ting, men så skiter han i det og kjører på likevel, sier Daniel Gangsø på Lemonsjøen.

Han har tro på skikameraten.

– Det går nok bra med tåa, han klemmer på seg skoene, det gjør vondt uansett, sier Daniel med en smil.

Nå ser Dennis Risvoll framover mot flere år i verdenseliten. Målet – brukket tå eller ikke – er klart:

– Jeg kjører for å vinne. Hvis jeg mister vinnerinstinktet mitt, gidder jeg ikke å drive profesjonelt lenger. Jeg vil være best, og det kan koste nesten hva det vil. De få dagene som er så sinnssykt bra, kan jeg leve på i ukevis.

Dennis Risvoll på krykker, kort tid før sesongstart. Foto: Bjørn Erik Lunde / NRK