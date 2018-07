Vi har satt opp floppene i en noe naiv 3-2-3-2 formasjon, for å få plass til de vi synes har skuffet mest.

Keeper:

David de Gea (Spania): Det startet med tre baklengs, inkludert én kjempetabbe, i den første kampen mot Portugal. Det endte med en statistikk som sier at seks av syv skudd mot Spanias mål gikk inn, og en keeper med færrest redninger (på minst tre kamper) av noen siden 1966.

ALT INN: Seks av syv avslutninger på Spanias mål endte i nettet, i tillegg til fire av fire i straffesparkkonkurransen mot Russland. Foto: Mariana Bazo / Reuters

– Jeg ville også vurdert Manuel Neuer, sier Torp.

Forsvar:

Lukasz Piszczek (Polen): For én med 65 landskamper siden 2007, og 214 kamper for Borussia Dortmund, ble de to han spilte i Russland to av de han helst vil glemme. Rett ut etter 2–1 mot Senegal og 0–3 mot Colombia, og da Polen endelig vant en kamp var ikke veteranen på banen.

DEN TUNGE VEIEN: Lukasz Piszczek og Polen var sammen med Egypt den av de antatte outsiderne som skuffet mest. Foto: Frank Augstein / AP

Jérôme Boateng (Tyskland): Løpt i senk av Mexico i den første kampen, og virket ikke mye lettere mot Sverige da han til slutt ble utvist. Dermed ble det eneste positive for Boateng at han slapp å være med på ydmykelsen mot Sør Korea. «Sunday League player» og «joke» var merkelappene Roy Keane og Gary Neville satt på midtstopperen.

SENT UTE, TIDLIG HJEM: En tung og treg Jérôme Boateng på etterskudd mot Sveriges Marcus Berg, en kamp hvor tyskeren til slutt ble utvist. Foto: Sergei Grits / AP

Nicolás Tagliafico (Argentina): Startet alle kampene for et fullstendig ubalansert og topptungt argentinsk lag, som slapp inn ni mål på fire kamper. Kaos i de bakre rekker, med og uten ball, ingen bidrag offensivt. Sterk konkurranse fra resten av lagkameratene der bak.

FRALØPT: Nicolás Tagliafico og Javier Mascherano ikke i nærheten av å stoppe Kylian Mbappé med lovlige midler. Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Defensiv midtbane:

Javier Mascherano (Argentina): Høyst medskyldig at gjengen bak han stadig havnet i trøbbel. En skygge av den spilleren vi husker fra forrige VM, og tiden i Liverpool og Barcelona. Dekker mindre rom, treg og unøyaktig med ball.

– Egentlig ville jeg hatt med Roberto Battaglia i stedet for Mascherano i den argentinske troppen. Han er mye yngre og skulle vært sjefen på denne midtbanen, mener Torp.

KLØNETE: Verken VAR eller all verdens øyne rettet mot seg var nok til å stoppe Carlos Sánchez fra denne manøveren mot Harry Kane og England. Foto: Christian Hartmann / Reuters

Carlos Sánchez (Colombia): Mannen med 88 landskamper og over 300 kamper i Ligue 1, Premier League, Serie A og La Liga etterlot lagkameratene i undertall og store problemer da han handset på streken etter to minutter mot Japan i første kamp. Bidro sterkt til at åttedelsfinalen ble den siste da han hodeløst rev ned Harry Kane lenge før ballen i det hele tatt var i nærheten.

Offensiv midtbane:

Thomas Müller (Tyskland): Manglet seks scoringer på å bli tidenes mestscorende i VM. Det gjør han fortsatt. Ingen skandale i seg selv, men det eneste som står igjen i statistikken for den tidligere gullstøvelvinner er et gult kort. Benket i den siste og avgjørende kampen.

TRIST: Verdensmesterskapet 2018 ble en nitrist affære for Thomas Müller og Tyskland. Foto: John Sibley / Reuters

Mesut Özil (Tyskland): Slaktet av eksperter og på sosiale medier for en tilsynelatende lat og uinspirert holdning. – Jeg synes Mesut Özil manglet fart og kroppsspråk. Han får så mye frihet fra Löw, men gir ingenting tilbake, sa Lothar Mätthaus og oppsummerte med det manges oppfatning av Tysklands playmaker.

KRITIKK: En oppgitt Mezut Özil ble for mange personifiseringen av et tysk lag som skuffet voldsomt. Foto: Luis Acosta / AFP

David Silva (Spania): Toppscorer med fem mål og flest assists (fire) i kvaliken hvor Spania imponerte stort. I selve mesterskapet markerte Silva og Spania seg mest med en endeløs rekke av pasninger, og ingen scoringer eller målgivende er skuffende og kritikkverdig for en som har skjemt bort lagkamerater og fans i årevis.

NEDTUR: David Silva og Spania var en skygge av det de viste på veien mot VM. Foto: Benjamin Cremel / AFP

Carl-Erik Torp mener disse bør «få kamp» av spillere som også tegnet seg på scoringslisten.

– Sadio Manè fra et Senegal som mange hadde forhåpninger til, men ikke kom videre fra gruppespillet. Eller Angel Di Maria som scoret et flott mål, men ellers var helt naken, sier han.

Angrep:

Robert Lewandowski (Polen): Opprettholdt den imponerende statistikken fra klubblagene ved å score mest av alle i kvaliken, men mesterskap er åpenbart ikke Lewandowskis greie.

Et mål i EM på hjemmebane 2012 er beholdningen, i år ble det null akkurat som i EM for to år siden. Snøt i tillegg Senegal for avansement da han bommet på åpent mål i den for Polen betydningsløse kampen mot Japan.

BOMTUR: Robert Lewandowski hadde lagt igjen den beryktede målteften hjemme. Foto: Jorge Silva / Reuters

Gabriel Jesus (Brasil): Jobber hardt og bidrar på sin måte for laget, men man kommer ikke unna at null mål på fem kamper ikke er vanlig kost for en spiss fra Brasil. Ropene på Firmino ble stadig høyere utover i turneringen. På dette laget presses han hardest av en lagkompis i Manchester City, Raheem Sterling med to mål på 44 kamper for England og ingen på de seks han spilte i Russland.

MÅLTØRKE: Brasil-trener Tite fikk mye kritikk i hjemlandet for lojaliteten til Gabriel Jesus. – Den beste taktikken for en spiss er å putte ballen i nettet, mente en kommentator. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

– Timo Werner (Tyskland) er også en kandidat her, sier Torp.