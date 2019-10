Det mener i hvert fall NRKs kommentatorduo Jann Post og Vebjørn Rodal, som i denne saken gir sine kommentarer og karakterer før den uhyre spennende VM-finalen på 1500 meter søndag klokken 18.40 (se deres vurdering av favorittene litt lengre ned i saken).

Gjør alt for å skjerme Jakob fra «styr»

Men først: Mindre enn to timer før finale-start møter både Jakob, Filip og Gjert Ingebrigtsen NRK utenfor stadion. Hovedpersonen selv sier han er spent, men gleder seg. Det har tross alt vært «en lang sesong som har vært rettet mot VM og dette ene løpet her», melder Jakob Ingebrigtsen.

Han forventer å skulle ta ut alt ute på tartandekket på friidrettsstadion og gleder seg til å både løpe, men også ta i alt han kan. Han vurderer det taktiske underveis slik:

– Det kommer an på hva som skjer. Jeg håper å gjøre et bra taktisk løp utifra hvordan det blir og hva som oppstår. Jeg skal prøve å ikke gjøre noe dumt, men få ut det jeg er god for.

– Du virker rolig...

– Jeg er fokusert. Jeg har jobbet mot akkurat dette her lenge. Jeg er gira på å komme igang, sier Jakob Ingebrigtsen.

FINALEKLAR: Jakob Ingebrigtsen, kort tid før finalen i Doha søndag. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Reddes av at han er tenåring

Filip Ingebrigtsen har blitt igjen i Doha og gjør alt han kan for at alt rundt lillebroren skal være «så normalt som mulig».

– Når det er så mye styr rundt, så er det greit å prøve å holde det rundt normalt. Jeg er her for late å som jeg skal springe. Det er en trygghet at det er noe normalisert rundt, sier Filip.

På spørsmål om han tror den norske finalisten, for øvrig hans første 1500 meter-finale i et VM, har noe krefter igjen i beina etter fire løp tidligere i mesterskapet, svarer Filip slik:

– Jakob er veldig ung og har trent mye i mange år. Jeg tror kanskje han blir reddet av at han fortsatt er tenåring. At han restituerer raskere enn andre. De andre får også tre løp på kort tid. 5000 meteren spiller mindre rolle i dag enn i forsøket, sier han, og fortsetter:

– Men det er klart, du skal mentalt fyre deg opp, være til stede og gjennom hele prosessen fem ganger. Den belastningen skal du ikke undervurdere. Rent fysisk er han klar, lover broren.



Spår bingo

NERVØS: Gjert Ingebrigtsen, her før finalen på vei til stadion i Doha. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen kjenner også på at han og familien har vært med på mye gjennom VM.

– Nå begynner det kreftene å tappes. Det er klart det tar på. Vi har konkurrert her fra dag én. Det har vær en tøff, lang, begivenhetsrik, og fantastisk sesong. Den beste noen sinne. Men vi kjenner det. Jeg kjenner det. Jeg gleder meg til å komme hjem til normalen, sier han før finalen.

På spørsmål om hvordan finalen blir, svarer han at «det gjenstår å se». Gjert Ingebrigtsen mener han ikke er spesielt analytisk av seg og at det pleier å bli bingo i disse løpene.

Men når han blir spurt om han blir skuffet om det ikke blir medalje, melder han først at «teamet alltid ønsker å prestere på topp».

– Samtidig må vi være sånn nogenlunde realister. Går det sent blir det spurtoppgjør. Da kan i alle fall åtte av finalistene ta medlaje. Går farten høyere er det risiko for at Jakob sine bein ikke holder helt inn. Uansett variant blir det litt bingo-preg over det. Dette har vi ikke gjort før, det er like spennende for oss som alle andre.

Slik vurderes Jakobs største konkurrenter

Finalefeltet består i hvert fall av bare to av de ti best rangerte 1500-meterløperne i verden. En av dem er altså en nordmann, men han kommer til å få det tøft:

Matthew Centrowitz (USA): Personlig beste 3:30.40 (i juli 2015). Årsbeste: 3:36.77 (satt i Doha-VM 2019).

UTFORDRER: Amerikaneren Matthew Centrowitz. Foto: Matt Dunham / Matt Dunham

Posts karakter: 7/10

«Tidligere olympisk mester (i Rio 2016), som har fått trent bra den siste tiden. Han har vist god kapasitet på 5000 meter, men vist sårbarhet i dette mesterskapet. Blir sterk hvis det blir en taktisk finale der det går sakte».

Rodals karakter: 6/10

«Jeg tor ikke han lenger har hurtigheten til å være med helt inn, til tross for 13 blank på 5000 nylig».

Craig Engels (USA): Satte personlig rekord i år med tiden 3:34.04 (i Brussel september).

RASK: Craig Engels kan bli en farlig mann på oppløpet. Foto: LUCY NICHOLSON

Posts karakter: 7/10

«Han er en joker. Amerikansk mester av året, der han slo Matthew Centrowitz. Han har en veldig sterk siste oppløpsside. Blir det et taktisk løp, så kan han snappe medalje ved å komme bakfra de siste hundre meterne».

Rodals karakter: 7/10

«En spennende løper, men jeg tror også han vil slite med medalje her. Jeg antar at avslutningen i finalen blir tøffere, fordi hardkjøret starter tidligere, enn forsøket og semifinalen, og da holder det ikke med en pers på 3.34».

Taoufik Makhloufi (Algerie): Personlig rekord: 3:28,75 (i Monaco 2015). Årsbeste: 3:31.77 (i Paris i august i år).

MÅ REGNES MED: Taoufik Makhloufi står med ikke mindre enn tre OL-medaljer. Her fra Rio-OL i 2016, hvor han tok bronse på 1500 meter. Foto: ERIC FEFERBERG

Posts karakter 8/10

«Er en mesterskapsspesialist. Har nese for hvordan løp skal avgjøres. Det er ikke uten grunn at han har tre OL-medaljer. Formen virker overraskende bra i comebacksesongen. Jeg blir ikke overrasket om han tar medalje».

Rodals karakter: 7/10

«Han er en joker man aldri helt vet hvor man har».

Marcin Lewandowski (Polen): Satte personlig rekord i år med tiden 3:31.95 (i Paris i august).

ERFAREN: Marcin Lewandowski vet akkurat hva som kreves i et VM. Foto: LUCY NICHOLSON

Posts karakter: 8/10.

«Han er en rutinert ringrev og luring. Han har løpt så mange mesterskapsløp at han har bedre erfaring med dette enn noen andre. Han har gjort veldig mye riktig til nå i VM og virker å være i form».

Rodals karakter: 8/10

«Han har satset alt på 1500-meteren i VM. Jeg tror han vil slåss om bronsemedaljen».

Jakob Ingebrigtsen (Norge): Satte personlig rekord i år med tiden 3:30.16 (i Lausanne i juli).

NORGE-HÅP: Jakob Ingebrigtsen har gode sjanser på en VM-medalje til tross for å være desidert yngst i feltet. Foto: Lise Åserud

Posts karakter: 9/10

«Han har best kapasitet av samtlige i feltet, bortsett fra Timothy Cheruiyot. Jakob tåler høy fart over tid, og han virker veldig pigg i beina til tross for mange løp her i Doha. Så får vi se om han klarer å treffe perfekt taktisk. Det blir utfordringen».

Rodals karakter: 9/10

«Om han ikke roter taktisk, og starter spurten sin tidlig nok, er han 1 eller 2 i dette løpet».

Timothy Cheruiyot (Kenya): Satte personlig rekord i år med tiden 3:28.41 (i Monaco i juli).

STORFAVORITT: Timothy Cheruiyot har vært nærmest utilnærmelig på 1500 meter denne sesongen. Foto: VALERY HACHE

Posts karakter: 10/10

«Han er den soleklart største favoritten. Han har best tid i verden i år. Han er den råeste mannen i feltet på 800 meter også. Det skal veldig mye til for at noen klarer å slå ham».

Rodals karakter: 10/10

«Den største gullfavoritten. Det er vanskelig å se svake sider i Timothys løping i år. Hans bane kan eventuelt bli en veldig rolig åpning».

PS: De øvrige i finalefeltet er Josh Kerr (Storbritannia), Neil Gourley (Storbritannia), Ronald Kwemoi (Kenya), Youssouf Hiss Bachir (Djibouti), Kalle Berglund (Sverige), Jake Wightman (Storbritannia).