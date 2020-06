– På den økten i dag så klarte vi ikke å overholde våre egne regler, nei. Det er vanskelig. Vi bestreber å ha større avstander, sier langrennssjef Espen Bjervig til NRK.

Therese Johaug & co. gikk nemlig en hardøkt i forkant av tirsdagens pressetreff på Bogstad i Oslo. Tre minutters lange stakedrag skulle gjøres ti ganger.

Bjervig forteller at utøverne på disse hardøktene ikke får lov til å gå i ryggen på hverandre fordi man puster, peser og spytter mye mer enn ellers. Derfor skal det være minst to meters avstand mellom dem.

FOR TETT: Langrennskvinnene klarte ikke å overholde tometersregelen under hardøkta på Bogstad tirsdag. Foto: Terje Pedersen

– For dårlig

Men TV-opptakene viser at det ikke var tilfelle. Etter at de åtte utøverne på økten gikk tett ut parvis, klumpet gjengen seg sammen på tilbakeveien på ett av intervalldragene.

– Det er for dårlig, sier landslagslege Øystein Andersen.

KREVENDE: Langrennssjefen omtaler smittevernbegrensningene som «krevende å overholde til tider». Her er løperne på treningssamling med Heidi Weng i front. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Han har sett opptakene NRK viser til og er enig: Landslagets interne regler for hardøkter ble brutt.

– Det skal være mulig under en sånn økt å holde to meters avstand. Da må vi «opp i salen», sier han.

Andersen legger til at han også hadde fått signaler i etterkant at ting ikke hadde vært som de skulle. Han er den som har sørget for ekstra spesielle smittevernregler i langrennslandslaget sammenlignet med andre idretter, som skiskyting.

– Min jobb er å vurdere risiko. Vi vet at avstand er et viktig middel for å redusere smitterisiko. Da skal det følges, er den klare beskjeden fra landslagslegen.

Synes begrensningene er krevende

OBSERVERTE: Langrennssjef Espen Bjervig (t.h.) og Pål Gunnar Mikkelsplass var på plass på Bogstad da langrennskvinnene brøt forbundets koronaregler. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Langrennssjef Bjervig var imidlertid på plass under treningsøkten tirsdag sammen med trener Pål Gunnar Mikkelsplass. De løste situasjonen slik:

– Det det endte med var at vi måtte endre startrekkefølge da mange løpere ble tatt igjen. Det var den episoden under økten i dag som ikke var bra, sier Bjervig – men legger til:

– Alle begrensningene kan være krevende å overholde til tider. Men jeg føler alle er motivert for at vi skal gjøre det vi kan for å ikke bli smittet.

Han mener det i en periode fremover ikke vil være spesielt vanskelig å unngå store ansamlinger.

– Det er ikke kritisk. Men etter hvert utover høsten må vi begynne å starte flere sammen, spår langrennssjefen.