Deltar på samme arrangement – må følge ulike smittevernregler

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Én meters avstand mellom skiskytterne – to meters avstand mellom langrennsløperne.

Det er reglene utøverne må forholde seg til når de skal konkurrere for første gang siden virusutbruddet.

6. august starter en smitteverntilpasset Blinkfestival i Sandnes der de beste vintersportsutøverne i landet skal møtes.

Norges Skiskytterforbund har bestemt at deres utøvere skal ha én meters avstand mellom seg på trening og konkurranse, mens langrennssjef Espen Bjervig forklarer at langrennsløperne må holde to meters avstand.

– Langrenn har blitt en tett sport nå. Det er mye fellesstarter, jaktstarter og spurter, og for å sørge for at vi ikke skal komme for tett på hverandre, holder vi to meters avstand for å være på den sikre siden, sier han og påpeker at de er bekymret for eventuelle senvirkninger av covid-19.

– Mer fart og trøkk i langrenn

Per Arne Botnan, landslagssjef for skiskytterne, forklarer at det naturlig blir større spredning mellom skiskytterne når de konkurrerer.

– Det er litt forskjell på utførelsen av idrettene. Vi går med våpen, og vi har skyting innimellom som gjør at vi får mer naturlig spredning i gruppa vår. Det er litt mer fart og trøkk i langrenn, så for oss faller det naturlig at det er mer avstand mellom utøverne, sier han.

STUSSER: NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NRKs langrennsekspert, Fredrik Aukland, klarer ikke å forstå hvorfor to så tilnærmet like idretter skal praktisere ulike smittevernregler.

– Det er litt vanskelig å forstå at det skal være ulike regler for skiskyting og langrenn, når det de gjennomfører med rulleski på beina er tilnærmet likt. Foruten det som skjer på standplass vil konkurranseformen foregå på en måte som gjør at utøverne vil være i nærheten av hverandre, og sånn sett burde man tro at smittevernreglene burde være det samme for skiskyting og langrenn, sier Aukland.

Mener to meter blir utfordrende

I stedet for å konkurrere midt i byen foran tusenvis av tilskuere slik utøverne har gjort de siste 14 årene, blir løpene flyttet ut av sentrum og skal gå uten publikum. Løpene vil bli vist på NRK.

SKEPTISK: Vetle Sjåstad Christiansen tror langrennsløperne får en skikkelig utfordring med å holde to meters avstand i konkurranse. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Vetle Sjåstad Christiansen tror énmetersregelen blir overkommelig å overholde for skiskytterne, men han er skeptisk til om det er mulig å holde to meters avstand for langrennsløperne.

– Det går akkurat å holde én meters avstand. Vi hadde en slags fellesstartøkt i Kollen i dag med laget, men vi kunne ikke ligge helt oppi ryggen på lagkameraten, sier han.

– Det skal godt gjøres å ligge to meter bak om du ønsker å få med deg litt dragsug i langrennskonkurransen.

– Utfordrende med snyting og spytting

På årets program er Lysebotn Opp med enkeltstart første øvelse ut. Deretter kommer nyvinningen supersprint for skiskytterne, og en koronatilpasset sprint for langrennsløperne.

– Vi går ned på antall personer i heatene, det blir to og to i hvert heat, sier Bjervig om sprinten.

Lørdagen er det fellesstart for skiskytterne og et distanserenn for langrennsløperne. Festivalens siste øvelse blir et tolv timer langt rulleskirenn der vinnerlaget blir det som klarer å tilbakelegge flest kilometer på et halvt døgn.

Distanseløper Sjur Røthe sier han ikke er spesielt bekymret før årets noe spesielle Blink-versjon, selv om det vil bli utfordrende å overholde smittevernreglene.

– Det er klart at det er en utfordring med det å snyte seg og spytte. Man har jo litt rennende nese når man er aktiv, og jeg har merket selv på trening at det er en del pollen i lufta som jeg reagerer på. Men jeg er flink til å se rundt meg om det er folk i nærheten før jeg spyler ut, forklarer han.