Her blir Verdoia historisk: – En teknisk perle

Vålerenga gikk i strupen på Kolbotn fra start og det var liten tvil om hvilket lag som ønsket mest å bli det første til å få nettsus på nye Vålerenga kultur- og idrettspark.

– Vi pøste på og jeg synes vi var god, sa Vålerenga-trener, Kjell Edvin Gustad, til NRK etter kampen.

Med 3541 tilskuere på plass smadret Vålerenga og Kolbotn publikumsrekorden i Toppserien. Den tidligere rekorden var på 1643 tilskuere mellom LSK og Stabæk i 2014.

– Det var helt vilt. Det er enormt for damefotballen å oppleve dette her, konkluderte Gaustad.

– Teknisk perle

Hjemmelaget måtte likevel være tålmodige, men like før pause kom det forløsende målet.

Etter et frispark plukket amerikanske Stephanie Verdoia nedfallsfrukten på sekstenmeterstreken og banket ballen ned i høyre hjørne på halv volley.

– Det er en teknisk perle, sa NRKs fotballekspert, Lise Klaveness.

Vålerengas nummer ti vil dermed for alltid stå i historiebøkene som den første målscoreren i VIFs nye storstue.

– Det føltes utrolig godt å gjøre det for denne klubben og skape historie, sa Verdoia til NRK etter kampen.

Fortsatte trykket etter pause

– Vi kan ikke falle ned nå, sa Vålerenga-trener, Gustad i pausen.

Pausepraten til Gustad hadde tydeligvis god effekt på hjemmelaget.

Det tok nemlig bare 52 sekunder før Vålerengaspillerne igjen var frempå og Elise Dana Krieghoff kunne sette inn 2–0 etter et langt fremspill.

Skuffet Kolbotn-kaptein

Kolbotn klarte aldri å komme tilbake i kampen og Vålerenga tok fortjent sin første seier på det nye stadionanlegget.

– Det var veldig gøy å spille her med denne stemningen og alt, men det ble ikke den prestasjonen vi hadde håpet på, sa Kolbotn-kaptein, Ina Gaustdal, etter kampen.

Dagens resultat betyr at Kolbotn bare ligger ett poeng over nedrykksstreken. Vålerenga på sin side ligger trygt plassert på en syvendeplass med bare to poeng opp til fjerdeplassen, Røa.

Slik endte dagens andre kamper i Toppserien:

LSK Kvinner - Røa: 6–1

Grand Bodø - Medkila: 4–0

Stabæk - Arna-Bjørnar: 3–3