Her ber Ingebrigtsen konkurrentene holde avstand: – De respekterer ham

– Han ligger bare der og knuffer i ryggen på de kenyanerne. De skal flytte seg på søndag, det skal de!, sier en entusiastisk Gjert Ingebrigtsen etter å ha sett sønnen løpe inn til finaleplass på 1500-meter.

Filip Ingebrigtsens semifinale-heat ble et av de mer opphetede, og løperne var stadig borti hverandre og dyttet med albuer og hender.

Det gikk forholdsvis sakte, og det ble knapt om plassen.

– Det var skikkelig tett der i dag, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Flytt deg vekk!

En av de aktive i feltet var nettopp Filip Ingebrigtsen, som tok hendene ut til siden de gangene noen av konkurrentene kom faretruende nært ham både fra siden og bakfra underveis.

– Jeg ser han er ute med hendene og sier "flytt deg vekk, flytt deg vekk". Han gjør de riktige movsene. Og de har respekt for ham, forklarer trener-pappaen.

Selv var Filip opptatt av å ikke bli sperret inne under løpet.

– Når folk begynner å røre seg på utsida blir folk veldig aggressive for å være der når rykket går, og da blir det ut med albuene og hekte litt. Det er sånn det blir, forklarer den regjerende europamesteren.

Faren sier sønnen gjennomførte et tilnærmet perfekt taktisk løp.

– Han har ikke bare lyktes med å være der fremme, han har lyktes med taktikken, og det har han slitt litt med før. Han holder seg i ro. Han blir nesten utålmodig, men så klarer han å holde seg i ro. Det er nok det han selv er aller mest fornøyd med, sier han.

– Blir annerledes i finalen

Det så nesten ut til at Ingebrigtsen kunne blitt sperret inne, men 24-åringen sier han tok en kalkulert riksiko ved å henge på ryggen til Elijah Motonei Manangoi - som har vært en av de raskeste i år.

Verken Ingebrigtsen selv eller resten av familien tror det er noen fare å bli sperret inne i finalen. Da blir nemlig tempoet langt høyere.

– Når du får bort noen av de som lager litt uro i feltet, vil finaleheatet være mye enklere å løpe. Forskjellgen på det her og på finalen på søndag, er at når toget går så går de maks. Her går de bare nok til å holde en god avstand, og ikke for hel maskin. Det skal mye til for at det blir like klumpete, sier Henrik.

Filip selv har frem til i dag ikke ønsket å si så mye om hvor høye ambisjoner han har i VM. Det forandret seg etter at finaleplassen var sikret.

– Nå må jeg ærlig innrømme at jeg har mål om å ta medalje, sier han.