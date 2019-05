Henrik L'Abée-Lund legger opp

Skiskytteren Henrik L'Abée-Lund (33) har bestemt seg for å legge opp. Etter 14 sesonger på landslaget, VM-gull i stafett og verdenscupseier i Holmenkollen er karrieren som skiskytter over. Foran kommende sesong ble han ikke tatt ut på landslaget. – I april var jeg innstilt på å fortsette, men så har jeg prøvd å trene litt i april og kjent at kroppen og motivasjonen ikke har vært som den pleier, og da er det riktig å finne noe annet, sier han til NRK.