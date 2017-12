Birgit Skarstein årets para-roer

Det internasjonale roforbundet har kåret Birgit Skarstein til World Para Crew of the Year. Hun mottar prisen for sine meritter i 2017, sesongen da parautøverne gikk fra å konkurrere over 1000 meter til den tradisjonelle 2000 meter-distansen. Birgit både satte verdensrekord og leverte uslåelige prestasjoner i VM.