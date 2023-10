Velde ordnet poeng for Lech Poznan – henger med i tetstriden

Kristoffer Velde scoret med et fint langskudd da Lech Poznan spilte 1-1 borte mot Cracovia i polsk eliteserie fotball lørdag.

Nordmannen scoret ledermålet på overtid i første omgang. Det så lenge ut til å bli vinnermålet, men den rumenske stopperen Virgil Ghita utlignet for hjemmelaget ti minutter før full tid.

Velde scoret sitt femte seriemål for sesongen. Han har også bidratt med fire assist for et Lech-lag som kjemper i tetsjiktet.

Fredrik Ulvestad hjalp Pogon Sczecin til 2-1-seier over Kristoffer Normann Hansen og hans lagkamerater i Jagiellonia Bialystok.

Lech Poznan er på tredjeplass ett poeng bak Jagiellonia og to bak serieleder Slask Wroclaw, som spilte 2-2 mot Ruch Chorzow. Pogon på fjerdeplass er fem poeng bak serielederen. (NTB)