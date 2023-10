For ikke bare slet de norske kjørerne med tempoet. Etter den første omgangen kom nemlig nok en tung beskjed: Ragnhild Mowinckel, utøveren som var raskest av de norske, er disket for fluor under skiene.

– Vi testet positivt i fluortesten. Vi føler at det er veldig urettferdig, for vi mener vi har forberedt oss veldig, veldig godt, sier Atle Skårdal, spesialrådgiver for alpinanlegg, til NRK.

– Vi skal være fluorfrie, men vi testet likevel positivt. Vi er veldig rådløse nå. Vi aner ikke hva som har skjedd, fortsetter han.

Mowinckel så svært preget ut etter beskjeden. Hun hastet forbi NRK etter å ha gjort et intervju med rettighetshaver TV 2.

– Det har skjedd en feil et sted som vi ikke har oversikt over. Dette krever en nøyaktig gjennomgang, forklarer Skårdal.

– Hun så knust ut?

– Ja, selvsagt. Hun er et uskyldig offer, og hun føler seg litt stemplet, selv om hun er hundre prosent uskyldig. Det er ingen i vårt team som ønsker å jukse.

Lørdagens renn er alle første gang fluor er ulovlig i verdenscupen i alpint, og Mowinckel ble forbudets første norske offer.

«Ah, fader»

Mowinckel-disken er den foreløpig siste nedturen på en tung norsk dag, der lite har stemt i bakken.

– Da var jeg litt sånn «ah, fader».

Det sier Mina Fürst Holtmann til NRK om følelsen hun fikk i kroppen da hun skjønte hvor langt bak hun er ledende Federica Brignone. Ett sekund og 61 hundredeler er den nådeløse sannheten.

– Det var bare min feil. Jeg kjørte bare dårlig. Jeg må skjerpe meg, fortsetter hun.

Og Holtmann er på ingen måte alene om å få den tøft i verdenscupåpningen i Sölden.

– Det var hardt og vanskelig, er Thea Louise Stjernesunds konklusjon etter den første omgangen.

Hun er hele 2.30 bak den italienske lederen, og hun så oppriktig overrasket ut i målområdet.

– Hvordan er det å nullstille etter alt som skjedde i går?

– Man må bare kjøre. Jeg gleder meg til andre omgang, svarer Stjernesund.

– Blir selvsagt berørt av det

Men gårsdagen ble alt annet enn en normal inngang på verdenscupsesongen for de norske alpinistene. Lagkamerat Lucas Braathen hadde innkalt til pressekonferanse fredag formiddag. Der informerte han om at han legger opp på dagen, samtidig som han kom med ramsalt kritikk av Norges Skiforbund.

En samlet skiverden var dypt rystet.

– Det er klart at dette har tatt fokus og at presset fra alle rundt har økt, sier Lars Elton Myhre, NRKs alpinekspert.

Samtidig trekker han frem at det alltid er ekstra nevner før sesongåpningen, og at det at Braathen blir hovedfokus, faktisk kan være positivt for løperne denne helgen.

Dette er konflikten mellom skistjernene og Norges Skiforbund Ekspander/minimer faktaboks Alpinistene og Johannes Høsflot Klæbo er i konflikt med Norges Skiforbund om markedsrettigheter og landslagsavtale.

Konflikten har pågått i flere år, og omhandler hovedsakelig spørsmålet om i hvor stor grad utøverne selv har rett på egne bilderettigheter.

En uttalelse fra Norges Skiforbunds lovutvalg vinteren 2022 ga utøverne full seier i en strid om bilderettigheter. Der står det at utøverne og NSF må bli enige om i hvilket omfang forbundet skal få bruke utøvernes bilderettigheter i kommersielle avtaler. Altså at utøverne har rett på større innflytelse i NSFs forhandlinger med sponsorer.

Det utøverne nå venter på er at partene sammen skal forhandle om en ny landslagsavtale som er i tråd med lovutvalgets uttalelse i 2022.

Selv om de foreløpig ikke har signert ny kontrakt, er utøverne underlagt sine tidligere kontrakter på grunn av en klausul som regulerer avtalens varighet.

I september stilte Lucas Braathen likevel opp i en kampanje for en konkurrent til én av Skiforbundets sponsorer. Det skal ha skapt sterke reaksjoner. 27. oktober annonserte Braaten at han legger opp.

– Det kom som et sjokk på oss alle. Man merker jo det, sier Kristin Lysdahl etter sesongåpningen.

Hun kom i mål 4.35 bak lederen, noe som gjør at hun er utenfor topp 30, og dermed er ferdig for dagen.

– Man blir selvsagt berørt av det, fortsetter hun, om gårsdagens emosjonelle Braathen-seanse.

– Tror det er verre for mange andre

For Maria Tviberg var sesongåpningen over nesten før den hadde begynt. Hun taklet ikke de harde forholdene og kjørte ut.

– Jeg klarte ikke å omstille da jeg kjente at jeg begynte å skli litt, forklarer hun.

Tviberg sier at det norske laget har hatt mye dårlige treningsforhold, at hun derfor ikke er helt der hun skal være.

– Jeg følte ikke at jeg hadde de samme forberedelsene. Jeg tror jeg trenger litt mer tid, sier hun, men avviser at det siste døgnet har spilt henne et puss.

– Jeg respekterer Lucas' avgjørelse. Hvis det er det han føler, så er det det han føler. Jeg vil bare at han skal ha det bra.

Finaleomgangen er klokken 13.30. Den følger du her.