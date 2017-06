– Det bør ikke gå mer enn maks 30 sekunder i hver hendelse, sier dommersjef i Norges Fotballforbund (NFF), Terje Hauge, til NRK.

Han snakker om tiden det skal ta fra dommeren blåser, til avgjørelsen er tatt ved hjelp av video.

Dette var et sentralt tema på en konferanse Hauge var på om videodømming i regi av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i Nederland sist vinter.

Utålmodig

Men foreløpig har det tatt langt mer enn 30 sekunder i flere tilfeller under prøve-VM i fotball. For eksempel på overtid av onsdagens dramatiske kamp mellom Mexico og New Zealand. Da holdt dommeren tilbake et frispark to ganger for å gi flere gule kort etter meldinger på øret.

IKKE RØDT (Se video!): Ingen spillere ble utvist etter denne situasjonen i kampen mellom Mexico og New Zealand. Dommeren nøyde seg med å gi ut tre gule kort etter å ha sett situasjonen i reprise på video. Du trenger javascript for å se video. IKKE RØDT (Se video!): Ingen spillere ble utvist etter denne situasjonen i kampen mellom Mexico og New Zealand. Dommeren nøyde seg med å gi ut tre gule kort etter å ha sett situasjonen i reprise på video.

Hva som nøyaktig skjedde i den situasjonen er fortsatt uklart, for ifølge reglementet kan ikke videoassistentdommerne gripe inn for å gi gule kort. De kan kun kontakte dommeren ved situasjoner som gir direkte rødt.

NRK-ekspert Karl-Petter Løken mener mesterskapet i Russland viser at systemet fortsatt har en vei å gå før det fungerer.

– Fotballen må ikke bli skadelidende av videodømming. Da er det nesten ikke verdt det, sier Løken.

– Jeg føler det er veldig umodent enda og man kan ikke bruke altfor mye tid på det. Da blir kampene oppstykket og publikum blir utålmodig, legger han til.

DOMMERSJEF: Terje Hauge. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Fornøyd Fifa-president

Etter prøve-VMs to første dager skrev Fifa at videodømming (VAR) har spilt en viktig rolle for å sikre rettferdig resultater i kampene.

– Jeg er så langt ekstremt fornøyd med VAR, sa Fifa-president Gianni Infantino til fifa.com etter mesterskapets to første dager.

– Vi har sett hvordan videoassistentene har hjulpet dommere til riktig avgjørelse. Testen med videodømming i prøve-VM hjelper oss også til forbedre prosessen og fininnstille kommunikasjonen, legger han til.

Videodømming fungerte blant annet i kampen mellom Kamerun og Chile da Chile fikk et mål korrekt annullert på grunn av offside.

– Helt sikkert forbedringspunkter

Prøve-VM brukes for å teste systemet. Målet er å ha et sett med regler klart til VM neste sommer.

– Det er helt sikkert mange forbedringspunkter og det skulle bare mangle når alt er nytt både for dommerne og det tekniske, sier Hauge.

Dommersjefen vil ikke kommentere konkrete situasjoner fra mesterskapet i Russland, men sier på generell basis følgende om det avgjørende tidsaspektet:

– Det må jo være et mål at dette skal gå så fort som mulig slik at ikke kampene stopper opp hver gang man skal se på video.