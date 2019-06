Heidi Løke vraker Larvik og går til Vipers

NRK har snakket med flere kilder som bekrefter at Løke har bestemt seg for å signere for Vipers kommende sesong.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere Heidi Løkes klubbvalg akkurat nå, men avslutter med;

–Vi får se.

Men etter det NRK erfarer mangler det kun en avklaring med Larvik, før det hele er i boks.

– Vi kan ikke kommentere noe før ting eventuelt er helt i orden, sier Vipers' daglige leder, Terje Marcussen, til NRK.

Men han bekrefter at de har fulgt Løkes situasjon tett den siste tiden.

Løke har vært ønsket av flere klubber, både i Norge og i utlandet, men nå skal valget ha falt på Vipers.

Har hatt flere tilbud

Storhamar, som Løke har spilt for de to siste sesongene, har også ønsket Løke med videre, men i løpet av tirsdag kveld eller onsdag morgen skal Løke ha gitt beskjed om at hun ikke fortsetter på Hamar, men i Kristiansand.

Etter det NRK kjenner til skal også utenlandske klubber ha vist sin interesse for strekspilleren.

Heidi Løke var i utgangspunktet klar for spill for Larvik kommende sesong. Men etter at den tidligere storklubben ble degradert til 1. divisjon, har det vært spekulasjoner om hvorvidt en av verdens beste strekspillere blir med klubben ned.

Ønsker å fortsette på landslaget

Etter at landslagstrener Thorir Hergeirsson ga uttrykk for at det blir vanskeligere å spille seg inn i landslagstroppen når den daglige kamparenaen er 1. divisjon, ble Løke mer usikker på om hun ville være med Larvik ned én divisjon.

Løke selv har vært kryptisk på spørsmål om egen fremtid. Gjentatte ganger har hun avvist å svare på spørsmål om hva hun selv tenker om veien videre, og om det ville være aktuelt å bli med Larvik ett nivå ned.

Løke har ikke besvart NRKs henvendelser onsdag formiddag.