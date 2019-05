Landslagssjefen med klar beskjed til Løke: 1. divisjon ikke forenelig med landslagsspill

Tirsdag ble det kjent at Larvik ikke anker degraderingen til 1. divisjon neste sesong. For landslagsstjernen Heidi Løke kan det få store konsekvenser.

Storhamar-spilleren har i utgangspunktet sagt ja til å bli med klubben hun signerte for i oktober i fjor ned, men har siden avgjørelsen til eliteserienemnda falt vært relativt taus om fremtiden.

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere, sier 36-åringen til NRK.

– Tøff konkurranse

Hun fikk en liten smell i ankelen på trening mandag, og satt på tribunen da Norge valset over Sverige i en privatlandskamp onsdag. Alle spekulasjonene rundt hennes fremtid prøver hun å legge til side.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Nå er jeg her for å spille for landslaget og har fullt fokus på det, sier Løke, som har vært klar på at hun vil satse frem til OL i 2020.

GIR RÅD: Landslagssjef Thorir Hergeirsson. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mot Sverige var det mesterligavinner med Györ, Kari Brattset (ett mål), og Årets spiller i Danmark, Vilde Ingstad (seks mål), som bekledde strekposisjonen. Og landslagsplassen til Løke henger i en tynn tråd om Løke velger Larvik neste sesong. Det legger ikke landslagssjef Thorir Hergeirsson skjul på.

– Vi har snakket en del om det, og sett på alle muligheter, for man må se på helheten, familiesituasjonen og så videre. Det kreves mye av Heidi nå, sportslig. For det første har hun tøff konkurranse med to gode linjespillere her, og det vet hun. Heidi er alltid med og da kreves det at man er på høyst mulig nivå i daglig treningsarbeid og konkurranse i klubb, sier Hergeirsson.

Taus klubb

– Det høres ut som du har stilt et ultimatum, har du det?

– Heidi velger selv, men jeg har sagt at med det året vi har foran oss, og det vi skal inn i, så er ikke det forenelig med 1. divisjon. Det er det ikke, og det er bare å si det som det er, svarer han.

Løke ønsker heller ikke å svare på at landslagssjefen er så tydelig med tanke på 1.divisjonsklubb.

Heller ikke Larvik vil bekrefte eller avkrefte hva som er status med tanke på Løkes fremtid i klubben.

– Det kan jeg ikke kommentere nå. Det kommer vi til å ha en egen sak på, så det må jeg komme tilbake til når det er klart, sier Larviks styreleder Marion Eriksen Wold til NRK.