Nuzman ble arrestert tirsdag, og politiet gjennomsøkte samtidig huset hans. Han er ifølge insidethegames.biz ikke siktet for noe.

I går ble Nuzman fratatt passet sitt, slik at han ikke skal få reise til IOCs sesjon i Peru i neste uke.

Nuzman – æresmedlem i IOC og er i første rekke mistenkt for å ha kjøpt stemmer da Rio fikk tildelt sommerleken i 2016. Det skjedde i IOCs kongress i København i 2009.

– Det er forferdelig leit. Jeg trodde vi var mer eller mindre kvitt slike ting i IOC. Så kommer dette opp. Da rister jeg på hodet og sier «pokker heller», sier avtroppende IOC-medlem Gerhard Heiberg til NRK.

Korrupsjonssaken begynte å rulle i forbindelse med en dopingetterforskning der den tidligere internasjonale friidrettspresidenten Lamine Diack fra Senegal var mistenkt for å være innblandet.

Tilfeldig

– FORFERDELIG LEIT: Avtroppende IOC-medlem Gerhard Heiberg kjenner Nuzman godt. Han sier til NRK at han trodde prosessen rundt Rio-OL var ren. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Der kom etterforskerne helt tilfeldig over papirer som tydet på at Diack skulle ha mottatt bestikkelsen fra Nuzmann før OL 2016 ble tildelt, forklarer Sveriges Radios korrespondent i Latin-Amerika, Lotten Collin. Diack var nemlig også med i IOC på det tidspunkt.

Papirene etterforskerne fant, tydet på at Diack skulle sørge for å få de afrikanske IOC-medlemmene til å stemme for Rio.

Pengene skulle utbetales noen få dager før avstemningen i oktober 2009, og Diacks sønn Papa Massata skulle ordne med fordelingen.

– Vi har sett at det har vært korrupsjon i forbindelse med bygging av anlegg i Rio. Men når det gjaldt tildelingen og å skaffe stemmer, har jeg følt at vi var reine. Dette kom som en stor overraskelse, sier Heiberg, som kjenner Nuzman godt fra sin tid som leder i markedskomiteen i IOC.

– Han var et ivrig medlem, og vi reiste mye sammen. Jeg var i Brasil og hjalp ham med å skaffe sponsorer og har alltid hatt et godt inntrykk av ham, sier Heiberg.

«Kong Arthur»

Også flere brasilianske forretningsmenn er trekt inn i etterforskningen. Den mest sentrale her skal være Arhur Soares, alias «Kong Arthur». Han skal også ha fått lukrative kontrakter av regjeringa som betaling for å organisere OL i Rio. Soares er på rømmen fra politiet.

I de faglige vurderingene av kandidatene under avstemningen i 2009 fikk Rios søknad dårligere score enn fire av konkurrentene. Likevel vant de klart avstemningen.

Nuzman blir også etterforsket for sin angivelige rolle ved tildelingen av vinter-OL til Sotsji i 2007. Her skal han ha hulpet Russland som motytelse for å få russisk hjelp til Rio-OL. Nuzman skal også ha fått russisk statsborgerskap og pass som en del av avtalen, ifølge beskyldningene.