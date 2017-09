Razzia mot Brasils OL-sjef

Tirsdag ettermiddag norsk tid bekreftet Rio-politiet overfor nyhetsbyrået AFP at det er igangsatt en operasjon mot «et internasjonalt korrupsjonsnettverk» som er mistenkt for å ha bestukket IOC-medlemmer for å få dem til å stemme Rio fram som OL-arrangør.

Samme dag har politiet ransaket huset til Carlos Nuzman, mannen som frontet den brasilianske OL-søknaden, ifølge TV-kanalen Globo.

Brasilianske medier skriver at Nuzman er mistenkt for å være direkte involvert i bestikkelser i forbindelse med sommerlekene, og for å ha formidlet kontakt mellom givere og mottakere av bestikkelsespenger.

Ifølge Globo skal Nuzman avhøres av politiet senere tirsdag. Det skal også være utstedt arrestordre mot to andre personer som har vært involvert i OL-prosessen.