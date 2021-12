Hegstad Krüger slo tilbake ettter blytung uke: – Hvordan er det mulig?

Det ble en ordentlig rysare mellom to Lyn-gutter, og det var den olympiske mesteren fra Pyeongchang som trakk det lengste strået.

Bare ett sekund og seks tideler skilte Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund, og den formendringa imponerte ekspertene.

– Hvordan er det mulig? Spør Jann Post.

– Han hadde en ekstrem dårlig opplevelse i Ruka, og her måtte han levere. Det gjorde han virkelig, sier Fredrik Aukland.

Bare Aleksander Bolsjunov med startnummer 70 kunne tukte Krüger, men selv han slet med tempoet. Bolsjunov endte som nummer 14.

– For en lettelse for Hegstad Kruger. 15 skøyting er hans favoritt øvelse, men det har vært et par trøblete helger. Han har fått den formbeskjeden han vil ha, sier Torgeir Bjørn.

Sterke løp

Martin Løwstrøm Nyenget meldte seg for alvor inn i OL-diskusjonen etter et særdeles godt løp på Lillehammer lørdag. Han gikk inn foran sterke utøvere som Didrik Tønseth, Harald Østberg Amundsen og Håvard Moseby.

Håvard Moseby fortsetter også å levere på 15 kilometer. Med startnummer elleve var han mannen som gikk først i mål på tiden 32:56.1, før Harald Østberg Amundsen gikk i mål to sekunder tidligere. Begge havnet bak Nyenget og Hans Christer Holund.

Den største overraskellser var derimot tsjekkeren Michal Novák, som åpnet i et forrykende tempo. Etter 6,1 kilometer var han foran Simen Hegstad Krüger, og endte i mål som nummer fem.

– Det er nesten oppsiktsvekkende den tiden der. Det gir håp for tsjekkisk langrenn fremover, sier Torgeir Bjørn.

– Han er en mann å regne med, sier Jann Post.

Dramatisk uke

15 kilometer intervallstart med skøyting har vært Johannes Høsflot Klæbo sin antatt dårligste distanse, men etter gårsdagens enorme sprintrenn for langrennstjerna, var det flere som hadde troa på at Klæbo kunne bryte barrierer. Det gjorde ikke trønderen, som etterhvert havnet langt nede på resultatlista.

Norges langrennstjerne og skiforbundet har den siste uka hatt en pågående konflikt der Klæbo ønsket privatsponsor av Viaplay. Der satte forbundet foten ned, og det falt ikke i god jord hos mannen som er en av Norges beste.