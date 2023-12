Hegerberg-hattrick i skjebnekamp: – Ypperste verdensklasse

Nasjonsligaen i høst er svært viktig for Norge, ettersom det legger grunnlaget for den ordinære EM-kvalifiseringen til EM-sluttspillet i 2025.

For øyeblikket spiller Norge på nivå A, som består av fire grupper, men står i fare for å rykke ned til nivå B. Før årets to siste landskamper er Norge tabelljumbo i gruppe 2 etter to tap og to uavgjort.

Fjerdeplassen frå nivå A og B rykker ned til henholdsvis nivå B og C, mens gruppetreer må spille playoff mot gruppetoer i nivået under.

Gruppene til den ordinære EM-kvalifiseringen neste år vil ikke bli trukket, men baserer seg på nasjonsligaen i år. Dersom Norge rykker ned til nivå B i nasjonsligaen vil veien til EM-sluttspillet i 2025 bli langt mer utfordrende sammenlignet med EM-veien frå nivå A.

Åtte nasjoner går direkte til EM i 2025, i tillegg til vertsnasjon Sveits:

Alle fire gruppevinnerane frå nivå A, samt gruppetoerne frå nivå A går direkte til EM.

Tredje- og fjerdeplassen frå nivå A møter de fem gruppevinnerne fra nivå C, samt de tre beste gruppetoerne frå nivå C. Totalt åtte kampar hvor de åtte vinnerne går videre til en avgjørende EM-playoff.

Ingen frå nivå B går direkte til EM.

Gruppevinnerne fra nivå B og de to beste gruppetoerne frå nivå B møter de to dårligste gruppetoerne frå nivå B og gruppetreerne fra nivå B. Her går de seks vinnerne videre til den avgjørende playoffen.

I den avgjørende EM-playoffen vil det totalt være 14 nasjonar hvor de syv vinnerne er kvalifisert til EM-sluttspillet i 2025.