Heftig debatt på fotballtinget – omstridt cupforslag kan ikke avgjøres av NFF-styret

Det omdiskuterte forslaget om å spille fotball-NM med finale på våren kan likevel ikke besluttes av styret i Norges Fotballforbund. Det har fotballtinget avgjort.

Søndag var den norske cupens framtid og innstillingen fra det såkalte Hangeland-utvalget oppe til debatt på fotballtinget på Ullevaal stadion.

Underveis kom det inn et forslag fra styreleder Morten Kokkim i Lillestrøm SK om at fotballtinget neste år skal stemme over en eventuell omlegging til at NM skal starte på høsten og avsluttes på våren. Det betyr at NFF-styret ikke kan ta en slik avgjørelse selv.

Årets NM spilles som tidligere med finale i desember, men Hangeland-utvalget har foreslått å endre cupen.

Forslaget fra Kokkim ble vedtatt med 74 mot 64 stemmer, og dermed er det klart at fotballtinget i 2025 skal stemme over cupens framtid.

2. visepresident i fotballforbundet, Arne Larsen Økland, sa søndag at styret heller i retning av å følge Hangeland-utvalgets anbefalinger.

Fotballpresident Lise Klaveness var ikke spesielt positiv til at forslaget fra Kokkim dukket opp som en overraskelse på helgens ting. (NTB)