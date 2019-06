Det skriver Haugesund i en pressemelding som de også har publisert på sine hjemmesider.

I pressemeldingen skriver klubben at Wadji testet positivt på morfin da Antidoping Norge gjennomførte en dopingkontroll i forbindelse med Haugesunds seriekamp hjemme mot Kristiansund 19. mai.

– Wadji er selvsagt dypt fortvilet, og er lei seg for at han har satt klubben og seg selv i en fryktelig vanskelig situasjon, sier advokat Trond Jarle Bachmann, som representerer Wadji, i pressemeldingen.

– Han forklarte seg for Antidoping Norge i går og vil samarbeide med Antidoping Norge i den videre etterforskningen, slik at saken kan bli avgjort så snart som mulig.

Ifølge advokaten tok Wadji medisin mot diaré i første halvdel av mai. Medisinen, som hans kone hadde kjøpt i deres felles hjemland Senegal, ble han torsdag kjent med inneholder det forbudet stoffet morfin, heter det i pressemeldingen.

– Det er viktig for Wadji å understreke at medisinene han har tatt ikke har noen prestasjonsfremmende effekt og at han aldri har hatt noen intensjoner om å jukse, sier Bachmann.

Straff avhenger av skyldgrad

Leder av avdeling for kontroll og påtale i Antidoping Norge, Britha Røkenes, sier til NRK at morfin er et særskilt stoff som kun er forbudt i konkurranse.

VIL IKKE SPEKULERE I STRAFF: Britha Røkenes, avdelingsleder for kontroll og påtale i Antidoping Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Dersom Wadji hadde testet positivt for morfin utenfor kamp, hadde ikke prøven blitt betegnet som positiv.

Hun sier det er umulig å spekulere i hvor lang en eventuell dom kan bli.

– Det avhenger av hvilken skyldgrad som er utvist, men det kan være alt fra null til fire år.

Informerte selv klubben

Leiv Helge Kaldheim, styreleder i Haugesund, bekrefter at Wadji selv gjorde klubben kjent med den positive dopingprøven.

– Det var veldig overraskende, skuffende og surrealistisk. Vi skal forsøke å ivareta gutten. Vi må ikke glemme at han er en ung gutt i et fremmed land, og han har lite familie rundt seg. Han har for så vidt et ekstremt lite nettverk utenom lagkamerater og oss andre i klubben, sier Kaldheim til NRK.

– Dette er en trist sak både for Wadji og for oss som klubb. Bruken av denne medisinen har ikke vært klarert med vårt medisinske støtteapparat. FK Haugesund tar avstand fra all form for bruk av forbudte stoffer. Samtidig er det viktig for oss å vise omsorg for Wadji og hans familie slik at de blir godt ivaretatt i den situasjonen som har oppstått, sier Kaldheim i pressemeldingen.

STYRELEDER I HAUGESUND: Leiv Helge Kaldheim. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Den positive dopingprøven var årsaken til at klubben tok Wadji ut av troppen til cupkampen mot Bryne, som Haugesund vant 6-2.

– Vi er glade for at Wadji viser vilje til å ta ansvar for sine handlinger ved å erkjenne de faktiske forhold og umiddelbart godta en frivillig suspensjon til saken er avgjort, sier Kaldheim.

Haugesund-spissen har scoret fire mål på ti kamper i Eliteserien denne sesongen, som har resultert i interesse fra Rosenborg.