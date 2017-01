Harsem: – Det må da f*** meg være mulig å smøre gode ski?

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det gikk rett vest for de norske under den viktige nest siste etappen i Tour de Ski på lørdag. Ingen av de beste norske hadde ordentlig feste under skiene, og de var sjanseløse i motbakkene.

Kathrine Harsem under lørdagens etappe. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Som regel forsvarer de norske løperne smørerne sine til det lengste, men på lørdag greide ikke Kathrine Harsem å holde seg fra å si det hun mente.

– Det må faen meg være mulig å smøre gode ski, faderullan. Vi må prøve å legge dette bak oss, sa Harsem til NRK etter løpet.

– Hva synes du om at Norge er det eneste landet som ikke har godt feste?

– Det er godt gjort, sa hun.

– Dritkjipt

Løypene i Val di Fiemme er fulle av motbakker, og alle de norske favorittene tapte viktige sekunder i sammendraget.

– Det var dritkjipt. Jeg synes jeg hadde bra ski da jeg testet ski, men det var bare bra én runde. Så var det ut i fiskebein. Jeg måtte bare fokusere på å stake opp bakkene, sa Harsem.

Oppdaget problemene allerede på start

Heidi Weng la heller ikke skjul på at skiene var for dårlige.

– Ja, det var mye fiskebein i dag. Det var kjempeglatt. Det er litt surt, sier Weng til NRK.

– Jeg kjente det allerede da jeg stod på startstreken, jeg måtte gå med kjapp frekvens, fortalte hun.

Saken oppdateres. Les om smørebommen her.