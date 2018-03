Har stusset barten for hjembyen: – Er klar for å krige

Se Raw air fra Lillehammer i kveld klokken 1730 på NRK1

Barten til Robert Johansson har nesten hatt et like stort gjennombrudd som han selv i år. I forrige uke kom nyheten om at han trolig får sin egen bartevokssponsor og 27-åringen, som tok ett gull og to bronse under OL i Sør-Korea, er nå klar for hjembyen.

– Den er ganske nystusset. Jeg skal ta en kikk på den, så klart, før det braker løs på Lillehammer og Trondheim. Den skal være i «tip-top shape» i resten av Raw Air, lover Johansson i en videosnutt som hopplandslaget har lagt ut.

Etter åpningsrennene av Raw Air i Holmenkollen i helgen, er Johansson kun 6,5 poeng bak polske Kamil Stoch, som leder sammenlagt.

– Det er tett i toppen og mulighet for å krige fortsatt. Jeg gleder meg til å hoppe på hjemmebane i Lillehammer, sier Johansson til NRK.

Johan Forfang og Daniel André Tande ligger på de to neste plassene, og Andreas Stjernen ligger på sjetteplass før Raw Air fortsetter i ettermiddag.

– Det er stor fordel å ha flere mann med i toppen. Mye kan skje, og ett dårlig hopp gjør at du er 20 poeng bak. Bakken i Lillehammer kjenner alle gutta godt og vi reiser fra Holmenkollen med bedre selvtillit, sier landslagstrener Alexander Stöckl etter seire i både lagkonkurransen og stor bakke i Holmenkollen i helgen.

– Johansson favoritt

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I fjor vant Kamil Stock under Raw Air på Lillehammer, men NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen, holder hjemmehåpet som favoritt.

– Han er såpass i flyten og kjenner bakken ekstremt godt.

Han mener også at hele det norske laget har en viktig jobb i dag.

– Det er viktig at de ikke mister mer i sammendraget til Stoch, som har vært utrolig god i år. Alle hopp teller og hvis de holder kontaktakten til Stoch frem til Vikersund, kan alt skje. Det er der det skal avgjøres, plutselig kan han hente inn 40–50 poeng.

Mannen som vant i fjor, Stefan Kraft, frykter også det sterke norske laget.

– Nordmennene er så sterke. De har fem, seks hoppere som kan vinne Raw Air, sier han, til NRK.

Null hvile

Raw Air, eller «den norske hoppuka», består av 16 skihopp på ti dager i fire hoppbakker i Norge. Den med høyest poengsum etter 16 hopp vinner.

Stefan Kraft fra Østerrike vant i fjor, det første året konkurransen ble gjennomført.

I tillegg til fire individuelle hopprenn med to omganger, vil også resultatene fra de fire kvalifiseringene og de to lagkonkurransene telle med i konkurransen.

Arrangøren har selv kalt det «den mest ekstreme og intense hoppturneringen verden har sett». Den definisjonen er muligens korrekt; utøverne har nemlig ingen hviledager mellom øvelsene.

De tre som til slutt kommer på pallen i Raw Air deler for øvrig 100 000 euro. 60 000 til vinneren, 30 000 til andremann og 10 000 til tredjeplassen.