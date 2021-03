Håndball-superstjerna får ikke komme tilbake til Norge

– Vi synes dette er leit, sier Mads Fredriksen, daglig leder i Elverum håndball.

I sommer kunne Norges beste håndballklubb på herresiden sprette sjampanjen da det ble klart at de hadde greid å sikre seg en av verdens mest profilerte håndballspillere, franske Luc Abalo. Han kom rett fra stjernegalleriet til franske PSG, og er regnet som en av tidenes kantspillere.

De siste ukene har situasjon snudd seg til noe langt mer fortvilende for klubben.

Det hele startet da Abalo skulle dra tilbake Elverum etter å ha spilt VM for Frankrike i januar. Da 36-åringen landet på Gardermoen, fikk han beskjed om at han ikke lenger slipper inn i Norge, og at han måtte dra rett hjem igjen.

– Han prøvde å forklare at hjem for ham er på Elverum, men det hjalp ingenting, sier Fredriksen, som helt siden den dagen har forsøkt å løse problemet.

Måtte snu på Gardermoen

Det hele bunner i at Norge stengte grensene i januar. Klubben tolket reglene som at Abalo ville slippe inn i Norge mot ti dager i karantene.

På nettsidene til Helsedirektoratet står det nemlig at man slipper inn i landet dersom man er bosatt i Norge, og det er Abalo.

Men så lett var det ikke.

– Problemet er visst at han ikke er folkeregistrert i Norge, men det sto ikke noe om det på sidene vi har lest, forklarer Fredriksen og refererer til blant annet regjeringens egen informasjonsside.

Dermed måtte Abalo snu på Gardermoen. Han valgte da å dra til sin gamle hjemby Paris, men der har han ikke lenger noe sted å bo, og heller ikke noe ønske om å være.

– Det var kjempeleit for ham. Han føler seg maktesløs, og vi føler oss maktesløse, sier Fredriksen.

Abalo er regnet som den største stjernen som noensinne har spilt i norsk eliteserie for herrer. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Spleiser på hotellrom

De siste ukene har Elverum og det franske håndballforbundet spleiset på hotellrom i Paris til lynvingen, og det risikerer de å måtte fortsette med.

– Vi har prøvd å søke hos både Håndballforbundet, departementene, Idrettsforbundet og kulturministeren, men de sier bare at enkeltsaker som denne ikke behandles, sier Fredriksen.

– Det er akkurat som om de ikke vil behandle saken, og «dytter» problemet over til noen andre. «Og sånn går no dagan», fortsetter han.

Han skjønner at reglene er til for å minske smitten i pandemien, men sier han skulle ønske de ikke ble røktet fullt så svart-hvitt.

– Luc lever dessuten i et ekstremt strengt smittevernsregime. Vi tester annenhver dag og lever i boble, men det tas ikke med i vurderingen, sier den daglige lederen.

Vet ikke hvor han skal bo

Fredriksen vet ikke om noen andre idrettsutøvere som har havnet i denne situasjonen.

Elverums ungarske landslagsspiller Dominik Mathe slapp for eksempel rett inn i Norge etter VM, siden han har fått seg et såkalt d-nummer, som er et midlertidig identitetsnummer. Abalo har imidlertid en kontrakt med Elverum som ikke gir ham et slikt identitetsnummer.

Elverum har de siste ukene vært på reise mellom ulike land i Europa for å spille utsatte kamper i mesterligaen, og det gjorde at Abalo kunne reise og være med laget for første gang siden før jul. Han har slitt med en låsning i nakken, men er tilbake i tirsdagens mesterligakamp mot gamlelaget PSG.

Om noen dager drar han på landslagssamling med Frankrike igjen, og den varer til 15. mars. Etter det aner han ikke hvor han skal bo.

Alt han eier, har han på Elverum.

– Nå har Luc bare hatt den samme bagen som han reiste til VM med i desember. Vi maser på forbundet vårt ukentlig, og kommer til å fortsette med det, men vi føler at vi møter på en vegg. Det tror jeg forbundet føler også, sier Fredriksen.

– Skjønner frustrasjonen

Erik Langerud, generalsekretær i Håndballforbundet, bekrefter langt på vei det.

– Elverum har jobbet masse med dette, men kommer ingen vei, og det gjør ikke vi heller. Jeg skjønner frustrasjonen. Det er kjempeleit for Elverum, og samtidig føyer det seg inn i en del problemstillinger vi har hatt nå, sier Langerud, og sikter blant annet til alt som har blitt utsatt og avlyst.

Erik Langerud, generalsekretær i Norges Håndballforbund. Foto: Vidar Ruud / NTB

Både han og Fredriksen understreker at de forstår at myndighetene har en svært vanskelig oppgave i å håndtere pandemien.

– I det store bildet er det jo vanskelig for myndighetene å behandle enkeltsaker, medgir Langerud.

Det er Justisdepartementet som håndterer disse innreisespørsmålene, og Hilde Barstad (H) bekrefter at det ikke er mye rom for å se på enkeltsaker per nå.

– Koronasituasjonen krever mye av oss. Svært få utledninger får reise til Norge akkurat nå. Det finnes unntak, men da må man være folkeregistrert i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere. Utlendinger som ikke er folkeregistrert i Norge, må oppfylle ett av de øvrige villkårene for unntak fra innreiserestriksjoner, som arbeid innenfor kritiske samfunnsfunksjoner, eller de som etter søknad blir regnet som næringskritisk personell, sier hun.

Dermed er det fortsatt usikkert når norsk håndballs største stjerne blir å se på Elverum igjen.