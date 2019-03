– Det har vært en vanskelig avgjørelse, men jeg har en familie hjemme som jeg vil være mer sammen med, sier Hammer om at han nå velger å gi seg som landslagssjef for kombinert.

Hammer, som har hatt stillingen siden 2016, kan se tilbake på en strålende avslutningssesong som sjef for landslaget.

Sammenlagtseier i verdenscupen og det første individuelle VM-gullet siden 2001 ved Jarl Magnus Riiber, samt gull lagkonkurransen og sølv på lagsprinten er blant høydepunktene fra årets sesong.

Suksessen gjorde at Hammer var skiforbundets klare førstevalg som sjef frem til OL i Beijing.

– Vår førsteprioritet var å forlenge med Kristian Hammer. Nå har han vært med i tre år hvor vi har bygd et nytt lag. Han har vært veldig viktig i den prosessen, som kulminerte i den sesongen vi nettopp her, som har vært helt fantastisk, sier sportssjef for kombinert, Ivar Stuan, om Hammer.

Uvisst hvem som overtar

Siden Skiforbundets førstevalg har sagt nei til å bli med videre, sier Stuan at de per nå ikke har en konkret kandidat til den ledige jobben.

– Vi ville forlenge med Kristian med et blikk på OL i 2022. Det må vi nå gjøre uten Kristian, men vi er i gang med prosessen. Vi skal evaluere situasjonen med utøverne i løpet av uka, så får vi se hvem som skal inn, sier Stuan.

Han forteller at de søker bredt etter ny landslagssjef.

– Vi må tenke oss nøye om, og så får vi fasiten når sommeren kommer. Vi ser til hele verden, også mot hopp og langrenn, for å se hvem som passer inn i det teamet vi har fra før, sier Stuan.

MÅ PÅ TRENERJAKT: Sportssjef for kombinert i Norges Skiforbund, Ivar Stuan. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Utelukker ikke retur i fremtiden

Den avtroppende landslagssjefen forteller at han har flere høydepunktet fra treårsperioden i skiforbundet.

– Spesielt denne vinteren, med Jarl Magnus Riiber som kongen av kombinert. Det blir spesielt å gi seg nå. Jeg håper at Kombinert-Norge klarer å holde nivået de er på nå i årene fremover, sier Hammer.

Hammer, som også var landslagssjef for kombinertlandslaget frem mot OL i Sotsji i 2014, vil ikke utelukke at han kommer til å returnere til kombinertlandslaget enda en gang.

– Jeg skal aldri si aldri. Det ble for fristende da Stuan begynte å lokke forrige gang, og jeg har ikke angret på at jeg kom tilbake. Jeg skal ikke ta noe endelig valg for fremtiden nå, forteller Hammer.