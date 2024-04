Halvorsen sikret norsk OL-plass

Ruud storspilte - klar for semi i Barcelona

Casper Ruud (25) tok to strake sett 6-4, 6-3 mot Matteo Arnaldi (23) og er klar for semifinale mot Tomas Etcheverry (24) i ATP-turneringen i tennis i Barcelona.

Casper Ruud tok åpningssettet mot den to år yngre italieneren med 6-4 etter at det svingte stort i starten på kampen med flere brudd begge veier.

I det andre settet ble det 6-3 til Casper Ruud. Nordmannen brøt til 4-2 og servet det neste inn til 5-2. Arnaldi reduserte til 3-5 med et blankt game, men Ruud tok seg av sitt eget servegame og sikret seg 6-3 i det andre settet. Dermed var kampen over.

– Dette var ikke lett. Jeg spilte for en plass i semifinalen, og det har jeg ikke klart i Barcelona tidligere. Det var mange brudd i starten og slett ingen enkel kamp. Det har vært et fantastisk år så langt, og jeg håper på enda et par seirer til her i Barcelona før det er over, sa Ruud til TV 2 etter sin 27. seier på årets ATP-tour.

(NTB)