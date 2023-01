– Han avslutter med å vise hvem som virkelig er kongen i hoppuka i år, sier Anders Bardal.

Med konkurransens lengste hopp, på 143,5 meter, hoppet Halvor Egner Granerud seg ned til både rennseier i Bischofshofen og sammenlagtseier i den tysk-østerrikske hoppuka.

– Helt fantastisk. Helt nydelig. Det føles helt uvirkelig, rett og slett, sier Granerud til NRK.

– Hvordan har de siste dagene vært?

– De har vært litt stressende, men også veldig kule. Jeg har drømt om å være i denne posisjonen hele livet. Det er stressende, for hoppuka er noe eget. Det er så mye ekstra greier, men jeg har vært veldig flink til å leve ekstremt kjedelig. Det er jeg veldig glad for nå, sier Granerud.

– Det er dette jeg hadde som mål i vinter. Det var den ene tingen jeg virkelig satte meg som mål. Det er det jeg har trent for. Det er det hver ekstra serie med knebøy har vært for. Akkurat nå betyr det alt, sier nordmannen.

– Lov til å kalle han en legende

Granerud kom seg trygt over fallgrensen, før han la seg ned på bakken. Der ble han omfavnet av lagkameratene, som kunne juble for den første norske sammenlagtseieren i hoppuka siden Anders Jacobsen vant i 2006/07-sesongen.

– Det er lov til å kalle han en legende allerede. Han har verdenscupen sammenlagt. Nå har han hoppuka og vi skal ikke se bort fra at han tar noen VM-gull i vinter også, sier Bardal.

Granerud er også den mestvinnende norske herrehopperen i verdenscupen med 17 verdenscupseirer.

– Det er helt ubeskrivelig. Det betyr veldig, veldig mye, sier en rørt og ordknapp hoppsjef, Clas Brede Bråthen til NRK like etter rennet.

– Jeg har det helt fantastisk. For en opplevelse å se en av våre utøvere ta hoppuka. Det tok 16 år, men nå fikk vi oppleve det, sier landslagstrener Alexander Stöckl til TV 2.

– Det var helt fantastisk. Det var veldig godt å se det fantastiske sistehoppet, sier mor Marit Egner.

– Det er nesten bakkerekord i siste hopp, med lavere fart. Det er helt sykt bra og utrolig deilig, sier far Svein Granerud, om hoppet som var halvannen meter bakkerekorden.

Best i syv av åtte hopp

Siden 2010 har seks norske hoppere stått for åtte pallplasseringer i sammendraget, men seieren har uteblitt. Frem til nå.

Granerud ble selv nummer tre sammenlagt forrige sesong, men denne gangen var det ingenting som kunne stoppe nordmannen.

Seieren var til slutt av det suverene slaget. Granerud var best i syv av åtte hopp og vant tre av de fire rennene. Det hele ble kronet i Bischofshofen, hvor han var best i begge omganger og vant rennet.

Allerede før det avsluttende rennet i Bischofshofen hadde en ledelse på 23,3 poeng ned til Dawid Kubacki. Det var en ledelse som ble økt til 28,2 poeng etter den første omgangen, hvor Granerud var best av samtlige med et hopp på 139,5 meter.

– Han gjør jobben sin og det er et fantastisk hopp igjen av Halvor Egner Granerud, under ganske tunge forhold, sa NRKs hoppekspert Anders Bardal etter den første omgangen.

– Vi følte hoppukeseieren lå i lomma før start og nå er den enda lenger ned i lomma, sa Bardal.

Se hoppet her:

Granerud tar ledelsen - Bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

I den andre omgangen satte Dawid Kubacki et lite press på Granerud med et hopp på 140 meter, men det holdt ikke. Granerud hoppet selv 143,5 meter og vant dermed rennet i overlegen stil, 7,9 poeng foran Anze Lanisek og 9,7 poeng foran Kubacki.

Dermed vant Granerud til slutt hoppuka sammenlagt 33 poeng foran Kubacki.

Ellevte norske sammenlagtseier

I løpet av de første 20 utgavene av hoppuka, som ble arrangert for første gang i 1953, ble det hele syv norske sammenlagtseirer.

Siden har det vært langt mellom de norske seirene, med «kun» tre norske sammenlagtseirer på de neste 50 utgavene.

I den 71. utgaven var det imidlertid klart for en ny norsk seier, signert Halvor Egner Granerud.

Det er også den 51. rennseieren til en norsk hopper i hoppuka.

Norske vinnere i hoppuka Ekspandér faktaboks Olaf Bjørnstad (1953/54)

Toralf Engan (1962/63)

Torgeir Brandtzæg (1964/65)

Bjørn Wirkola (1966/67, 1967/68 og 1968/69)

Ingolf Mork (1971/72)

Espen Bredesen (1993/94)

Sigurd Pettersen (2003/04)

Anders Jacobsen (2006/07)

Halvor Egner Granerud (2022/23)

Stor ledelse før siste renn

Granerud hadde lagt et godt grunnlag for seieren i hoppuka i de tre første rennene. Etter seier i Oberstdorf og Garmisch-Partenkirchen, samt en andreplass i Innsbruck, hadde han 23,3 poeng ned til Kubacki.

For Kubacki ble det også en helt spesiell oppladning. Han ble far for andre gang tidligere fredag.

FORELDRENE PÅ PLASS: Far Svein Granerud og mor Marit Egner var på plass for å heie frem sønnen i Bischofshofen. Foto: Frode Søreide / NRK

Ledelsen på 23,3 poeng var også et sterkt signal på at det ville bli sammenlagtseier for Granerud. De største opphentingene i hoppukas avsluttende renn tidligere var Helmut Recknagel i 1958 og Espen Bredesen i 1994.

Recknagel lå på femteplass, 15,7 poeng bak Nikolaj Kamenskij før det siste rennet. Der vant Recknagel og hoppet seg helt opp til sammenlagtseier.

Bredesen er den toeren som har hentet inn det største forspranget. Han var 12,2 poeng bak Jens Weissflog før avslutningsrennet i Bischofshofen i 1994, men vant der i overlegen stil og endte til slutt åtte poeng foran Weissflog i sammendraget.

Like spennende ble det aldri fredag og dermed kunne Halvor Egner Granerud juble for karrierens første sammenlagtseier i hoppuka.