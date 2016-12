Landslagsledelsen overrasket mange da de tok ut Granerud til hoppuka. I utgangspunktet sto plassen mellom Johann André Forfang og Joachim Hauer.

– Det kom litt som en overraskelse; jeg trodde ikke at jeg var med i diskusjonen. Det var veldig gøy, så det viser at jeg har fått til ting, sier Granerud til NRK.

– Han var totalt sett den med best resultat og høyest potensial i enkelthopp i disse konkurransene, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til NRK.

Sendt hjem etter to renn

Onsdag ble han nummer fire i COC-rennet i Engeberg. I tirsdagens renn gikk han helt til topps. Til sammenligning ble Forfang nummer fire og fem, mens Hauer noterte seg for en 14.- og en tiendeplass.

– Da jeg så uttalelsene om at det sto mellom Hauer og Forfang tenkte jeg at jeg skulle blande meg inn. Det gjør jo at jeg slipper ned skuldrene og er litt mer i angrepsposisjon, sier Granerud.

20-åringen er ute etter å revansjere seg etter hoppuka i fjor. Han ble nummer 46. og 36. i de to første rennene, og ble da sendt hjem.

– Målet i år blir vel å få fullført hele uken. Jeg vil være med hele veien og hoppe siste rennet i Bischofshofen, sier han.

Står uten verdenscuppoeng

Han har fem verdenscuprenn bak seg, men står med null poeng i verdenscupen. Nærmest var han i Ruka i år, da han ble nummer 32.

– Jeg mangler fortsatt verdenscuppoeng, så jeg håper å sette et par karrierebeste her nå. Jeg håper at jeg kan få tatt med meg roen jeg har hatt i hoppingen i konkurransene nå, sier Granerud.

Til tross for null verdenscuprenn viser Granerud at han har litt rutine som skihopper.

– Jeg må være såpass ærlig å si at jeg hadde pakket med ekstra underbukser og skjorter til nyttårsaften i tilfelle det skulle gå veien. Når du har plass i bagen skader det ikke å være forberedt, sier han og ler.