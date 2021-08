For der de fleste konkurrentene hans hastet for å få tak i varme klær i det sure høstværet på toppen av den tre kilometer lange motbakken i Aure, var det en som boblet over av glede i målområdet fredag.

– Større enn det burde vært

BLE GRATULERT: Mikael Gunnulfsen, her etter seieren i Aure torsdag. Da fikk han en rekke gratulasjonsbeskjeder fra konkurrentene. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Syv måneder etter beinbruddet var han på toppen av seierspallen på dag to av Toppidrettsveka fredag.

– Dette er større enn det burde vært. Toppidrettsveka er et kult arrangement, det er ikke det viktigste vi gjør, men for min del finnes det ikke noe viktigere enn den bakken der, sier Gunnulfsen, og peker mot den tre kilometer lange løypa bak seg.

– Å komme så fort opp er et bevis på at de syv månedene etter beinbruddet har blitt brukt til noe positivt.

Storform under Toppidrettsveka

For 28-åringen ser ut til å være i rute i årets OL-sesong. Utrolig nok. Etter et over syv måneder langt skademareritt, ble Team Telemark-løperen nummer fire under langløpet på Hitra torsdag. Fredag viste han at det ikke er noe å si på stakeformen.

Han var soleklart best under det drøyt tre kilometer lange motbakkeløpet da Toppidrettsveka flyttet seg til Aure.

– Det har vært ensformig, brutalt

Det siste halvåret har imidlertid vært knalltøft. Gunnulfsen åpnet VM-sesongen i fjor med et brak. Spesialisten på 15 kilometer klassisk vant på Beitostølen i november 2020 og var en kjempekandidat til å gå VM-femmila i Oberstdorf i mars. Men i januar skjedde det som ikke skulle skje.

Han brakk leggbeinet under en trening og ble senere operert.

STATUS JANUAR 2021: En ferdigoperert Mikael Gunnulfsen like etter nyttår. Foto: Marthe Bjørnsgaard

VM-håpet var ute. Siden har han trent seg opp og rehabilitert etter skaden.

– I den situasjonen jeg har vært... Når du ser inn i en grå vegg på stakemaskinen, da tenker du enten er jeg syk i hodet eller så er dette mulig. Det er deilig å vite at det ikke er forgjeves når jeg står her.

– Det har vært ensformig, brutalt og jeg er langt ifra ferdig.

Haltet tidligere i uken

I dag er han overhodet ikke hundre prosent i beinet. Han har fortsatt en del fremmedlegemer der, som en margnagle (av metall) i leggen og to skruer.

Da han var på samling i Mosvik tidligere denne uken slet han så mye med beinet at han haltet og ikke trodde han ville komme på startstreken verken torsdag eller fredag. Han kan rett og slett ikke løpe.

Også klassiskteknikken diagonalgang er smertefull, men skruene skal ut av kroppen før langrennssesongen braker løs på Beitostølen i november.

– Gjort det på en fantastisk måte

Martin Johnsrud Sundby vartet opp med et oppløftende motbakkeløp i Aure fredag. Den tidligere landslagsveteranen ble nummer fem, men lot seg imponere over det Gunnulfsen leverte.

IMPONERT: Martin Johnsrud Sundby, her etter motbakkeløpet i Aure under Toppidrettsveka fredag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Fyren har en fantastisk ressurs, som kanskje er helt øverst i verdenstoppen, i staking og styrke på ski er han virkelig rå. Men jeg håper ikke bruddet har gjort ham klønete i diagonalgang. Det er viktig fordi man må bruke beina litt i internasjonal topplangrenn.

– Når man ligger der i sykesengen midt på vinteren er du nødt til å snu det. Mange har gjort det før ham, men han har gjort det på en fantastisk måte, sier Sundby.

Må levere

Under langrennsåpningen på Beitostølen er det tøffe krav til de utøverne som vil til OL. Og spesielt dem utenfor landslag. Deretter må utøverne kvalifisere seg til verdenscupåpingen i finske Ruka. Det kommer fort og er bare tre måneder unna.

– Han må vise gjennom verdenscup at han er en medaljekandidat, er det allroundtrener Eirik Myhr Nossum sier om nåløyet for at Gunnulfsen skal slå seg inn på et OL-lag.

Gunnulfsen reiser nå videre på et høydeopphold før alvoret begynner. Han mener han har én oppgave foran seg om tre måneder:

– Det er gå fortest mulig når det er 15 kilometer klassisk på programmet. Og prestere godt i alle andre renn også. Men går jeg fort på 15 kilometer klassisk på Beitostølen, i hvert fall er på pallen, så får jeg muligheten i Ruka, sier Gunnulfsen.