Hadde «tikkende bombe» i hjernen – nå vender utenlandsproffen hjem

Vårin Ness har vært en av Norges minst profilerte utenlandsproffer. Hun har imidlertid spilt fotball i USA, og møtt lag som Juventus og Roma i Serie A.

– Det var en opplevelse for livet å spille i Italia mot så mange ekstremt gode spillere. Men veien dit var tøffere enn planlagt, sier Ness til NRK.

Det er ingen underdrivelse.

Besvimte på jobb

Etter å ha rykket opp i sin første sesong med Empoli i fjor, skulle hun bruke sommeren mellom sesongene til å jobbe på båt hjemme i Norge.

En snau uke inn i sommerjobben gikk Ness i bakken. Helt uten forvarsel.

– Jeg opplevde hukommelsestap og har blitt fortalt at jeg gjentok meg selv en del.

Ness følte seg fin før operasjonen og holdt motet oppe. Foto: privat.

På sykehuset fikk Ness påvist en aneurisme i hjernen, og legene kalte det for en tikkende bombe.

En aneurisme er en utposning på en pulsåre. Blod samler seg i en pose som står ut fra blodåren og vokser til den kan sprekke. Om den gjør det kan man i verste fall få hjerneblødning eller slag.

– Siden jeg er så ung ble det raskt klart at jeg måtte operere for å kunne leve et godt og aktivt liv, iallfall til jeg blir litt eldre.

Senere den sommeren ble hun operert. Legene presset ut det meste av blodet i aneurismen, men i frykt for at hun skulle bli blind presset de den ikke helt tom.

– Den kan vokse, men den skal ikke kunne sprekke nå, sier Ness.

Ukene og månedene etter at Ness besvimte var hun ofte innom sykehuset i Førde og i Bergen. Her fra rett etter operasjonen. Foto: privat.

Hjem til Norge

Selv etter å ha kommet friskmeldt til Italia, var det ikke bare enkelt å komme tilbake på banen. Empoli ville nemlig gjennomføre egne tester før Ness slapp til.

Debuten kom først mot Fiorentina i syvende serierunde.

Det ble totalt fem kamper for Ness før koronasituasjonen satte en stopper for sesongen.

Det tok lang tid, men Ness fikk til slutt spille Serie A-fotball for klubben hun hjalp til opprykk sesongen før. Foto: privat.

Nå har hun vendt tilbake og skal forsøke å hjelpe Røa, som ligger sist i Toppserien, med å unngå nedrykk. Spesielt det sosiale i garderoben har det vært fint å komme hjem til, forteller sogningen.

– Det har vært kjekt å komme tilbake og kunne prate på norsk, og være en del av gjengen uten kommunikasjonsproblemer, sier Ness med et smil.

Ness har før overgangen til Italia spilt for Kaupanger i 1. divisjon og skal nå for første gang prøve seg på øverste nivå i Norge.

Røa-trener Geir Nordby er godt fornøyd med det nye tilskuddet i laget.

– Hun er en strålende type både på og utenfor banen. Vi tror at hun kan bidra også i en litt vanskelig situasjon som vi står i. Vi er veldig glad for at hun har kommet hit, sier Nordby, og legger til at hun absolutt er aktuell for spill de neste kampene:

– Hun har mye bra erfaring og er en ekstremt klok fotballspiller, så det ser jeg på som en stor sannsynlighet, sier Røa-treneren.

Røa-trener Geir Nordby omtaler Ness som en omgjengelig og fin type, og en god fotballspiller. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fortsatt hodepine

Selv om Ness er tilbake for fullt på fotballbanen og har spilt og trent med både italienske og norske toppserieklubber, merker hun fortsatt noen plager fra aneurismen.

– Jeg tenker ikke så mye på det annet enn at jeg sliter med litt hodepine, særlig etter harde treningsøkter eller hvis jeg header ballen mye, forteller Ness.

– Det er jo en konsekvens av det som skjedde, og det er kjedelig, men jeg er litt forsiktig og trykker til når det er nødvendig, også har det gått bra så langt. Jeg tenker ikke så mye på det, annet enn hodepinene som er plagsomme.

Likevel har ikke Ness noen planer om å trappe ned som fotballspiller.

– Jeg ser ikke for meg en hverdag uten fotball eller fellestrening, så jeg fortsetter med fotballen en god stund til. Nå får jeg bruke høsten godt på å se om jeg har noe i Toppserien å gjøre, så tar jeg og Røa en evaluering etter sesongen, sier Ness.