Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

En relativt svak fotballkamp så ut til å ebbe ut med 0-0, men nesten fem minutter på overtid dukket innbytter Haaland (selvfølgelig) opp og sikret seieren.

Unggutten styrte inn sin første avslutning på mål med hodet– til stor jubel og lettelse etter at Dortmund hadde stanget stort sett hele kampen.

– Det var en tøff kamp, vanskelig. Jeg var heldig som fikk det målet, sier han i seiersintervjuet.

Det var Haaland 11. scoring siden han kom til klubben etter jul i fjor.

– Det er en klassescoring. Den er ikke ferdigscoret den der, sier Jan Åge Fjørtoft i Viasats studio.

Startet på benken

Haaland har ikke spilt siden han krasjet med dommeren i storoppgjøret mot Bayern München 26. mai, men denne uken var han tilbake i full trening igjen.

IKKE FRA START: Erling Braut Haaland på den tomme tribunen. Foto: LEON KUEGELER / Reuters

Likevel startet nordmannen på benken da Dortmund gjestet nedrykkstruede Fortuna Düsseldorf. Da de ikke fikk uttelling på sjansene de produserte, kom Haaland inn etter 61 minutter.

På spørsmål om han følte seg selvsikker på at han kunne avgjøre, svarer Haaland slik:

– Jeg er alltid det. Jeg visste at laget trengte noe der oppe, og ventet bare på sjansen min. Heldigvis fikk jeg den på slutten, forteller han og gliser.

Under fire minutter etter at han entret banen så det ut som det også løsnet for de gule og sorte. Haaland var involvert i angrepet, og startet kombinasjonsspillet, før Raphaël Guerreiro banket ballen i nettet. Men etter litt VAR-venting, slo dommeren fast at scoringen var annullert for hands.

Uwe Röslers Fortuna, med Valon Berisha på banen fra start, gjorde det vanskelig for bortelaget, men klarte heller ikke å utnytte at Dortmund ikke spilte sin beste kamp, selv om de var farlig frempå med et par stolpeskudd mot slutten.

– I dag synes jeg vi fortjente mer. De var heldige og klarte å få ballen akkurat der de ville, og i mål. Det føles som alt går imot oss. Vi burde fått minst ett poeng i dag, så det er smertefullt å få det målet imot oss, sier Berisha i et intervju vist på Viasat.

Kamp om tabellplassering

Haaland var relativt anonym i de første 30 minuttene han var på banen, men han var ikke den eneste.

– Det er veldig mange spillere som har spilt under pari, kommenterte Viasats Lars Tjernås.

STJERNE: Erling Braut Haaland. Foto: LEON KUEGELER / AFP

Men så: fire og et halvt minutt på overtid av kampen ble Haaland matchvinner.

– Det viser alt om kvalitetene som bor i ham, roser Tjernås.

For begge lag er hvert poeng viktig i innspurten av bundesligasesongen. Selv om det ser vanskelig ut for Dortmund å ta igjen serieleder Bayern München, vil andreplassen sikre mesterligaspill neste sesong. Fortuna kjemper for å unngå nedrykk, og er á poeng foran Werder Bremen med tre kamper igjen å spille.