Haaland fikk Guardiola-advarsel: – Da kommer han etter oss

Den siste uken har spilleres kampbelastning igjen blitt et tema, etter at Fredrik Aursnes valgte å si nei til det norske landslaget. Ingen utespillere har spilt flere fotballkamper enn ham denne sesongen, viser en oversikt fra spillerorganisasjonen Fifpro.

Aursnes topper den med 50 kamper og 4369 minutter.

Tematikken er gjeldende også for Haaland, som denne sesongen kan spille opp mot 60 kamper om City går til finalen i alle turneringer og han holder seg skadefri.

– Det er individuelt hvem som tåler mer kamper enn andre. Noen tåler mindre. Kvaliteten går ned, det blir flere kamper, men hva skal jeg gjøre?, sier Haaland på torsdagens pressekonferanse på Ullevaal stadion.

Erling Braut Haaland settes ut av spørsmål om hva som er det beste og verste med livet hans.

– Skal ikke lyve

Neste sesong, der det plutselig kan ende med syv kamper i klubb-VM i tillegg til kamper i Premier League, FA-cupen, Mesterligaen, den engelske ligacupen, supercupen og landskamper, kan Haaland spille opp mot 80 kamper på én sesong.

– Du kan ikke forvente at jeg skal sprinte i 70 kamper med over 1000 meter sprint per kamp, sier Haaland og fortsetter:

– Jeg må bare følge kampprogrammet, det er sånn det er.

Manchester City-spissen fikk også spørsmål om hva det gjør med hodet at han skal spille to privatlandskamper, før det venter store kamper med klubblaget like etter landslagssamlingen.

– Det er selvfølgelig fint å spille for landet, men det er selvfølgelig annerledes å møte Arsenal neste helg, kontra Tsjekkia hjemme nå. Jeg skal ikke lyve om det. Det er selvfølgelig en stor forskjell, sier Haaland.

Pressekonferanse med Erling Braut Haaland og Ståle Solbakken

Guardiola-advarsel

Allerede første søndag etter landskampen venter gigantoppgjøret mot Arsenal for Haaland og Manchester City som kan bli helt avgjørende i gullkampen i Premier League.

Det markerer starten på en intens avslutning på sesongen for Haaland, Oscar Bobb og resten av Manchester City, som skal jakte tittelen i både ligaen, FA-cupen og Mesterligaen.

– Hvordan er dialogen med City når det gjelder spilletid i disse to kampene og når det kjempes på tre fronter i England? spør NTB.

– Jeg har ikke snakket med noen som helst. Det eneste han sa var at hvis vi ikke kom tilbake «freshe», kommer han etter oss, sier Haaland om City-manager Pep Guardiola.

DUO: Erling Braut Haaland (til venstre) og City-manager Pep Guardiola fra da nordmannen ble byttet ut i helgens kvartfinale i FA-cupen mot Newcastle. Foto: DARREN STAPLES / AFP

Landslagssjef Ståle Solbakken ble konfrontert med advarselen fra Guardiola.

– Vi har ikke hørt et ord. Jeg har vært i tottene på han før, og da tror jeg at jeg vant. Det er kanskje han som burde vært redd. Nei da, sier Solbakken med et glimt i øyet.

Solbakken spesifiserte ikke hvilken situasjon han siktet til, men etter alle solemerker var det fra tiden som FCK-trener i møte med Guardiola og Barcelona i Mesterligaens gruppespill i 2010:

AMPERT: Ståle Solbakken og Pep Guardiola røk i tottene på hverandre på vei inn i spillertunnelen etter 1-1-kampen mellom FCK og Barcelona i Parken høsten 2010. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Solbakken snakket også om spillernes kampbelastning på torsdagens pressekonferanse.

– Det er ikke noe særstilling for Erling, innleddet Solbakken.

– Ekstrem forskjell

Den norske landslagssjefen mener at de det er en særstilling for, er for de som kommer veldig langt i de europeiske turneringene – og da spesielt om man i tillegg er landslagsspiller og spiller i England med de tre nasjonale turneringene som er der.

– Det er de som har den ekstreme totalen, sier Solbakken og fortsetter:

– Det er spillere i min tropp som spiller for lite kamper. Her er det en ekstrem forskjell mellom dem og de som er hardest belastet.

Optimismen er skyhøy før kvalifiseringen starter. Men landslagsgutta møter uventa motstand i en spåmann fra Sheffield og en mystisk storm i Georgia.

Norges to privatlandskamper mot Tsjekkia og Slovakia spilles på Ullevaal stadion fredag 22. mars og tirsdag 26. mars.

Ståle Solbakken har allerede slått fast at han kommer til å stille nokså toppede lag i begge kampen, og at Haaland og Martin Ødegaard i hvert fall starter mot Tsjekkia.