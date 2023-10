Haaland og Nusa herjet i Norge-seier: – Hjelpe meg!

Norge vant til slutt 4-0 over Kypros torsdag kveld og holder dermed liv i EM-håpet.

Mye av æren for det skal Norges offensive spillere ha. Alexander Sørloth satte inn 1-0 før pause, før Erling Braut Haaland gjorde slutt på den lille måltørken og scoret både 2-0 og 3-0 etter hvilen.

Dermed har Haaland 27 mål på 27 landskamper, og nå er det bare Jørgen Juve (33 mål) som har flere mål for A-landslaget.

Og Haaland, han kan takke en 18-åring ved navn Antonio Nusa for sine to siste landslagsscoringer.

Nusa ble, sammen med Oscar Bobb, byttet inn etter 62 minutter da det norske angrepsspillet lugget mer og mer.

– Hjelpe meg

Det tok bare ett minutt før han driblet bort to kyprioter og skaffet hjørnespark. Innsvingen fra Fredrik Aursnes endte hos Haaland, som virket å få ballen for høyt for at det kunne bli noe særlig svung over avslutningen.

Men neida, Haaland svingte beinet rundt og regelrett hamret inn 2-0 for Norge med en fenomenal avslutning.

– Hjelpe meg! Dette er en kunstscoring. Han henter den opp i skulderhøyde på seg selv. Og han er vel 190 centimeter. Og banker den opp. Fantastisk balanse og kraft i den der, sier NRKs Carl-Erik Torp.

– Haaland ventet til det perfekte øyeblikk, før han bare banket ballen inn over Mall og i nettaket. Se roen, se teknikken, se kraften. For en spiller. For en spiss. For en nordmann, utbasunerte Jesper Mathisen på TV 2.

FLINK DANSEPARTNER: Det er ikke bare Martin Ødegaard som har fått seg en flink dansepartner. Erling Braut Haaland får nok mye nytte av sin egen i Antonio Nusa fremover. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Haaland kan smile

På 3-0 tok Nusa hovedrollen selv.

Han driblet seg fri og serverte Haaland på sølvfat med et vakkert innlegg på bakre stolpe, og City-spissen kunne enklet heade ballen i mål.

Etter scoringen løp han rett bort og jublet med Nusa, fortjent nok.

– Haaland kan bare smile og le når han har fått en servitør som Antonio Nusa i angrepsrekken, sa Jesper Mathisen på TV 2 etter scoringen.

– Vi har en verdensstjerne i Haaland. Vi har en verdensstjerne i Ødegaard, men vi har også enda flere verdensstjerner. Vi har Antonio Nusa som drar seg ned langs venstresiden. Han slår et helt ellevilt innlegg mot bakre stolpe, er rosen fra Carl-Erik Torp.

TOK TID: Ståle Solbakken fikk se sitt lag stange mot et kypriotisk forsvar en god stund torsdag kveld. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Selve kampen startet med et stort norsk overtak, men det tok en stund før man klarte å skape noe på et lavtliggende og kompakt Kypros-lag som stilte med fem i forsvar.

Men etter snaue 20 minutter kom det to store på rappen. Først steg Erling Haaland til værs og trodde han sendte Norge i ledelsen med en knallhard heading på Fredrik Aursnes’ fine innlegg, men keeper Joel Mall hadde stengt kjøpesenteret og stanset forsøket med en fantomredning.

Minutter senere steg Alexander Sørloth til værs og headet utenfor fra godt hold. Men trønderen skulle få sin scoring litt senere.

Etter en drøy halvtime var det Villarreal-spissen som sendte Norge opp i 1-0 da et skudd gikk via en kypriotisk forsvarsspiller og fant nettmaskene bak en utspilt Mall.

SCORET: Alexander Sørloth gratuleres av Erling Braut Haaland etter Norges 1-0-scoring. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Syntes synd på ham

Sørloth hadde vært en av Norges beste spillere frem til scoringen.

– Sist Sørloth var på Kypros for Norge ga jeg ham en toer på børsen. Da syntes jeg synd på ham, men nå er han en helt annen spiller. Han spiller med selvtillit og et helt annet trøkk, sier TV 2s Jesper Mathisen.

Mathisen henviser til Norges møte med Kypros i 2018, da Sørloth hadde en utrolig bom og leverte en av sine svakeste landskamper. Spissen har selv vært åpen om at perioden den gangen var svært vanskelig for ham å takle.

Andre omgang fortsatte i samme spor som det første, med norsk overtak i banespillet, men uten at de store sjansene kom på løpende bånd. Sander Berge, som spilte en god kamp sentralt på midtbanen, testet Mall med et knallhardt langskudd etter et kvarter, men keeper reddet fint.

– Jeg vet det bare er Kypros Norge møter, men dette er en av Sander Berges aller beste landskamper, slo Jesper Mathisen fast på TV 2.

GOD: Sander Berge viste seg frem fra en god side torsdag. Men får han starte mot Spania? Foto: Petros Karadjias / AP

Aursnes-mål

Etter 62 minutter hadde Solbakken fått nok av traust norsk angrepsspill. Ut gikk Sørloth og Ola Solbakken, inn kom supertalentene Oscar Bobb og Antonio Nusa.

Og et par minutter senere sto det 2-0 og 3-0, først etter at Nusa skaffet en corner som senere ble satt i mål av jærbuen, før han driblet seg fri og serverte Haaland på et sølvfat.

4-0 kom ni minutter før slutt, etter at Oscar Bobb hadde vært involvert før ballen havnet hos Fredrik Aursnes, som satte ballen i mål fra kort hold.

Norge fortsetter nå EM-kvaliken med kamp mot Spania på et utsolgt Ullevaal stadion førstkommende søndag.

Her er de gjenværende kampene til de tre lagene det står mellom:

Skottland:

Georgia (borte)

Norge (hjemme)

Spania:

Norge (borte)

Kypros (borte)

Georgia (hjemme)

Norge:

Spania (hjemme)

Skottland (borte)

De to beste i gruppa går direkte til EM.