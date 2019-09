Poengdeling på Åråsen

Lillestrøm tok leiinga i kampen etter sjølvmål frå Kristiansund sin Christophe Psyche, og det berre minutta etter at Kastrati hadde missa på straffespark for bortelaget. Men det vart poengdeling på Åråsen etter at Amahl Pellegrino utlikna for gjestane frå Kristiansund.