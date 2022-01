Haaland hintet om klubbavgjørelse etter ny storkamp

Thomas Meunier så ut til å bli den store helten for Dortmund da han scoret to mål på hodet tidlig i den første omgangen. Men Erling Braut Haaland ville ikke være noe dårligere, og vartet opp med to scoringer selv senere i kampen.

Ermedin Demirovic trøstemål tidlig i den andre omgangen hjalp lite, for Dortmund vant til slutt kampen 5-1 etter at Mahmoud Dahoud scoret på tampen.

Etter kampen fikk Haaland som vanlig også spørsmål om klubbframtiden og innrømmet at han snart må ta et valg.

– Jeg har valgt ikke å si en eneste ting, av respekt for klubben. Jeg vil egentlig bare spille fotball, men nå begynner de å presse meg til å avgjøre ting, og det betyr at vi snart må få gang på ting, sa sa Haaland til Vsport.

– Tidenes måltørke

Scoringene mot Freiburg gjør at Haaland nå har scoret i åtte hjemmekamper på rad. Det var en fornøyd jærbue etter kampen, som i de to siste kampene ikke har notert seg for mål.

– Det er bra det. Jeg skulle hatt flere. Jeg gikk to kamper uten å score og det var tidenes måltørke, ifølge noen, sa han.

– Det var cirka 25 minutter siden sist jeg scoret sist, spøkte 21-åringen.

Foto: Martin Meissner / AP

Dortmund hadde full kontroll fra start til slutt i kampen mot Freiburg, og Haaland fikk æren av å score hjemmelagets tredje og fjerde scoring.

– Lekefotball, utbrøt Vsport-kommentator Lars Tjærnås, da Haaland satte Dortmunds fjerde og punkterte kampen.

Nordmannen har slitt foran mål i det siste i Bundesliga og risikerte å gå sin tredje kamp uten scoring. Men jærbuen skulle få slutt på måltørken rett før pause. Jude Bellingham satte fart og spilte Haaland fri alene med keeper. Der var nordmannen iskald og satt inn 3-0. Det var kalenderårets første Haaland-mål.

Jaktet hattrick

De to første scoringene kom fra hjørnespark fra Julian Brandt som ble nikket inn av høyreback Meunier.

Haaland jaget hattricket, men i stedet var det Dahoud som punkterte kampen med en flott avslutning fem minutter før slutt.

Seieren gjør at serietoer Dortmund halverte forspranget til serieleder Bayern München, som lørdag gjester Köln. Samtidig økte de forspranget til fjerdeplasserte Freiburg, som har hatt en kjempesesong.