Haaland hevder han ble kalt «hore» av Sverige-spiller

Norges bestemann mot Sverige var tydelig i godt humør da han stilte til intervju rett etter bragden mot Sverige.

Haaland vartet opp med to mål og sørget for at Norge tok sin andre strake seier i nasjonsligaen.

Det provoserte hvert fall én Sverige-spiller, skal man tro Haaland. Jærbuen hevder nemlig han ble kalt «hore» av Sverige- og AIK-midtstopper Alexander Milošević.

– Først så kalte han meg en hore. Det kan jeg trygt si at det er jeg ikke.. Så sa han at han skulle knekke føttene mine. Halvannet minutt etterpå scoret jeg. Det var fint det. Det kan jeg trygt si. Jeg håper han ikke knekker føttene mine, sa 21-åringen til TV 2.

BYTTET UT: Haaland ble byttet ut med Joshua King godt ut i andre omgang. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Husker ikke situasjonen

Da NRK spør Milošević om den angivelige ordbruken, svarer han følgende:

– Det er drittslenging på banen. Men jeg forstår ikke norsk, og jeg vet ikke om han snakker svensk, sier Milosovic som vil holde intervjuet på engelsk med vår norske mann på Friends arena.

Svensken sier han «ikke husker situasjonen».

– Men det som skjer på banen, holder seg der. Så samma det. Det er ingen vonde følelser fra meg. Men om han vil snakke om det etterpå, bra for ham. Jeg må bare gratulere Norge.

SE: Her svarer Alexander Milošević på den angivelige ordbruken. Du trenger javascript for å se video. SE: Her svarer Alexander Milošević på den angivelige ordbruken.

Rasende svensker

Det var ikke bare Haaland som hisset på seg svenske spillere. Morten Thorsby ble ingen populær mann da jublet etter situasjonen som ledet til straffe.

Flere mente også at Sampdoria-spilleren filmet seg til straffesparket.

«Du har det sjelden bra når du har en filming som gir straffe. Og når personen som filmer jubler over en vellykket filming, da blir jeg spysjuk. Tenk å være stolt av filmingen, liksom. Fy faen», skriver den profilerte mediemannen og Expressen-kommentatoren Patrick Ekwall på Twitter.

– For meg er det ufattelig. For meg er det, unnskyld meg, en stor jævla spøk, sa tidligere Arsenal-profil Fredrik Ljungberg til Viaplay.

KJEMPET: Morten Thorsby skaffet Norge straffesparket som ledet til kampens første mål. Foto: Christine Olsson/TT / NTB

Spøkte med lagkamerat

Haaland måtte også dra på smilebåndet da han så straffesituasjonen med Thorsby etter kampen.

– Det så litt halvfilming ut, det må jeg si, sa stjernespissen, før han fortsatte:

– På italiensk vis kan du trygt si. Det ser ut som det er filming, ja.

Ståle Solbakkens menn vant til slutt 2–1 etter et intenst rivaloppgjør på mektige Friends Arena.