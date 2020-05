Haaland fra start mot Bayern

Suspendert etter juks i billøp

Tyske Daniel Abt ble suspendert fra sitt racinglag etter at han ble tatt for juks i helgen.



Under det virtuelle formel E-løpet søndag ble Abt tatt i å la en profesjonell videospiller spille i stedet for ham. Tyske Bild hevder Abt har fått sparken.