HA: HamKam vil selge Eriksen etter sesongen

HamKam vil ikke slippe Kristian Eriksen i sommer, men godtar å la ham gå på nyåret. Et bud fra Bodø/Glimt er akseptert, erfarer Hamar Arbeiderblad.

Lørdag meldte lokalavisen og VG at HamKam har avvist et tilbud fra Molde på 12 millioner kroner. Årsaken er at romsdalingene vil ha Eriksen foran høstens kamper.

Klubben vil holde på midtbanespilleren ut sesongen. Frykten er at et sommersalg kan koste HamKam plassen i Eliteserien. Laget har en sju poengs luke til Jerv under nedrykksstreken.

Ingen i HamKam-ledelsen vil kommentere HAs opplysninger om et akseptert bud fra Bodø/Glimt. De to siste års seriemestere skal ha tilbudt underkant av 10 millioner kroner for å få Eriksen fra 1. januar.